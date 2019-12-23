Пинчанин запечатлел городского голову на двухколёсном средстве передвижения

Источник материала: Виртуальный Брест

Дело было в Бялой-Подляске (Польша). Пинчанин Павел Анушко, который сейчас живёт в этом городе, сфотографировал главу местного самоуправления Михала Литвинюка.





Президент города (именно так в Польше называется эта должность) спокойно стоял в очереди из автомобилей, причём, сидел он на велосипеде и позировал на камеру пинчанина.

«Mihail Litwiniuk мэр Бялой-Подляски едет на работу и желает всем горожанам weselyh świat (весёлых праздников)», - подписал снимки Павел Анушко на своей страничке в ФБ.

«Ни короны, ни скипетра, ни державы. Ничего не мешает, не слетает... Милота», – так прокомментировала этот пост Анна.





Михалу Литвинюку 42 года, он юрист по образованию, окончил юридический факультет Белостоцкого университета. Член партии «Гражданская платформа».

Во втором туре выборов, которые проходили в ноябре 2018 года, за Литвинюка проголосовали 13 296 жителей Бялой, а за действующего президента города Стефанюка 11 728 (53,14% против 46,86%).

Интересно, что в первом туре выборов главы города всё было наоборот: президент города Стефанюк лидировал с 44% голосов, а за его конкурента Литвинюка проголосовали 32,5% избирателей.