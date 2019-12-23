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Пинчанин запечатлел городского голову на двухколёсном средстве передвижения

24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дело было в Бялой-Подляске (Польша). Пинчанин Павел Анушко, который сейчас живёт в этом городе, сфотографировал главу местного самоуправления Михала Литвинюка.

Пинчанин запечатлел городского голову на двухколёсном средстве передвижения

Президент города (именно так в Польше называется эта должность) спокойно стоял в очереди из автомобилей, причём, сидел он на велосипеде и позировал на камеру пинчанина.

«Mihail Litwiniuk мэр Бялой-Подляски едет на работу и желает всем горожанам weselyh świat (весёлых праздников)», - подписал снимки Павел Анушко на своей страничке в ФБ.

«Ни короны, ни скипетра, ни державы. Ничего не мешает, не слетает... Милота», – так прокомментировала этот пост Анна.

Пинчанин запечатлел городского голову на двухколёсном средстве передвижения

Михалу Литвинюку 42 года, он юрист по образованию, окончил юридический факультет Белостоцкого университета. Член партии «Гражданская платформа».

Во втором туре выборов, которые проходили в ноябре 2018 года, за Литвинюка проголосовали 13 296 жителей Бялой, а за действующего президента города Стефанюка 11 728 (53,14% против 46,86%).

Интересно, что в первом туре выборов главы города всё было наоборот: президент города Стефанюк лидировал с 44% голосов, а за его конкурента Литвинюка проголосовали 32,5% избирателей.

 
 
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  Дело было в Бялой-Подляске (Польша). Пинчанин Павел Анушко, который сейчас живёт в этом городе, сфотографировал главу местного самоуправления Михала Литвинюка. ...
 
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