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От торговли до поглощений. Какие бывают банковские гарантии?

На наши вопросы отвечает директор департамента документарных операций и банковских операций Приорбанка Ирина Чувахина – первого в Беларуси обладателя международного сертификата CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees).

- Ирина, зачем нужна банковская гарантия?

- Банковская гарантия нужна для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств одной стороны перед другой по заключенному между ними договору.

Механизм работы достаточно прост при его рассмотрении на примере торговых отношений двух предприятий в ситуации, когда уровень доверия продавца к покупателю в отношении платежа за поставленный товар недостаточен для того чтобы отгружать без каких-либо гарантий оплаты. Получив банковскую гарантию оплаты продавец защищен от риска неплатежа покупателя, так как если это и случится, то ему заплатит банк. В свою очередь, покупатель, предложив продавцу банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения своих платежных обязательств, может избежать авансового платежа, договориться платить по факту или получить отсрочку платежа.

- А какие существуют альтернативные механизмы обеспечения?

- Альтернативные решения различны. Это и механизм страхования, который имеет свои правила работы, особенности выплат и стоимость, и гарантийный депозит если мы говорим об альтернативе тендерной гарантии и многие другие.

Чем на этом фоне выделяется банковская гарантия что делает ее востребованной? Я бы сказала, двумя вещами – первое, простотой получения платежа и защищенностью для ее обладателя (прим. ред. – в приведенном нами случае, продавца), и второе, в принципе несложным процессом ее получения в банке для лица, который за ней обращается (покупателя), если его финансовое состояние и кредитная история позволяют выдать гарантию.

- А можно ли обойтись без неё – платить авансом или по факту поставки товара?

- Безусловно, если покупателю так выгодно, а продавец доверяет своему партнеру при платеже по факту поставки. Но в большинстве случаев диссонанс интересов и неуверенность сторон присутствует, и мы рады предложить нашим клиентам возможность использовать гарантию в качестве решения.

- Получается, что если кто-то обращается за банковской гарантией, то это говорит об отсутствии доверия?

- И да и нет. Иногда это значит только то, что отношения между партнерами только на начальной стадии – они только начали сотрудничать. И, естественно, риски никто не отменял, поэтому, на первых порах компания работает с банковской гарантией. Далее торговые партнеры могут перейти на расчеты по факту поставки, либо на отсрочку вообще без гарантии, что успешно демонстрируют некоторые наши клиенты. Мы всегда искренне рады за их становление и развитие с помощью наших продуктов.

- В чем выгода банковской гарантии в сравнении с аккредитивом?

- Это совершенно разные инструменты, хотя часто их ставят в один ряд ввиду схожести некоторых правил работы: независимость от договора купли-продажи, безотзывность, работа с документами, а не с товаром и проч.

Главным отличием является их разное предназначение. Как я уже сказала вначале нашего интервью, гарантия носит обеспечительный характер. Это означает что банк платит, если не платит его клиент. Аккредитив же, является формой расчетов, и изначально подразумевает платеж банка при предоставлении продавцом документов, подтверждающих отгрузку, или иных обязательств за которые производится платеж.

Банковская гарантия выгоднее кредита?

- Выгода вытекает из потребностей, я бы так ответила. Кредитование это финансирование реальными денежными средствами для пополнения оборотных средств предприятия или на инвестиционные цели, например.

Банковская гарантия же имеет форму письма-обязательства банка заплатить определенную в гарантии сумму денежных средств, которые обретают реальную денежную форму только при платеже по гарантии. Чтобы это произошло, обладатель гарантии (прим. ред. – продавец) должен предоставить в банк требование платежа по гарантии, указав конкретную сумму выплаты и заявить о неисполнении его торговым партнером (покупателем) обязательств по торговому договору.

Соответственно, если говорить о выгоде в банковской комиссии по гарантии, то да, она безусловно ниже чем кредитная ставка, так как по гарантии банк оценивает только риск, который он несет в отношении своего клиента и не закладывает в нее стоимость ресурсов пока не состоялся платеж по гарантии.

Нужно ли внести в банк полную сумму по гарантии или можно выставить имущество в качестве обеспечения?

- Речь идет о залоге, предоставляемом клиентом банку, верно?

Отвечу так. При банковской гарантии клиенты редко предоставляют денежные средства в качестве обеспечения, так как пропадает смысл получения гарантии. Зачем клиенту блокировать средства в банке если можно заплатить авансом? Поэтому обычно предоставляется иное обеспечение, которое банк сочтет приемлемым для конкретного клиента и гарантии.

В какой валюте в Беларуси чаще всего оформляют банковские гарантии?

- Для сделок купли-продажи внутри страны гарантии выдаются в белорусских рублях, поскольку базово расчеты между субъектами хозяйствования производятся в национальной валюте. Кроме того, в марте текущего года были внесены изменения в валютное законодательство, согласно которым иностранная валюта в банковской гарантии может использоваться, только если отношения между покупателем и продавцом выражены в иностранной валюте, что встречается крайне редко.

А вот в международной торговле, развитию которой Приорбанк активно содействует, банковские гарантии обычно выдаются в иностранной валюте в зависимости от валюты торговых отношений наших клиентов. Как правило, это евро, доллары США или российские рубли.

Какие бывают максимальные суммы по банковским гарантиям?

- Все зависит от потребностей наших клиентов и стоимости каждой торговой сделки. Когда речь о покупке дорогостоящего оборудования для модернизации крупного предприятия или о поставке сырья для производства, суммы банковских гарантий могут достигать десятков миллионов долларов.

Как проверить подлинность банковской гарантии?

- Спасибо, за столь актуальный вопрос. Сегодня его задают все больше и больше наших клиентов, так как гарантий, выданных разными банками мира и находящихся в постоянном обращении огромное количество. Соответственно, риск подделки гарантий и мошеннических операций с ними нельзя исключить полностью, но можно существенно снизить.

Это можно сделать несколькими способами. Самым эффективным способом быть уверенным в подлинности гарантии для ее обладателя – получить гарантию через свой обслуживающий банк, куда она поступит в электронном виде по межбанковской системе коммуникации SWIFT в электронном виде специальным, так называемым «ключеванным» форматом. Получив гарантию, банк направит ее своему клиенту, одновременно свидетельствуя о подлинности гарантии.

Если требуется, чтобы гарантия была выпущена банком на бумажном носителе, то далее ее подлинность проверяется разными способами в зависимости от того, выдана она белорусским или иностранным банком. Если белорусским, то подлинность можно проверить с помощью Реестра банковских гарантий, который ведет Национальный банк Республики Беларусь на своем сайте по адресу www.nbrb.by. В данном реестре на ежедневной основе размещается информация обо всех банковских гарантиях, выданных белорусскими банками в пользу белорусских и иностранных компаний, за исключением контр-гарантий в пользу банков. Доступ к Реестру открытый.

Если речь идет о гарантии иностранного банка, выданной на бумажном носителе и полученной нашим клиентом напрямую от банка или от своего торгового партнера, то ее подлинность можно проверить путем письменного обращения клиента в Приорбанк, а мы, соответственно обратимся с данным вопросом непосредственно в банк-гарант. Данная услуга оказывается Приорбанком на платной основе, однако ее стоимость несоразмерна со стоимостью потерь, которые могут вызвать поддельные банковские гарантии.

Может ли банк отказать в выплате денег по банковской гарантии?

- Да, может. Это достаточно редкие случаи, так как как правило, если обладатель гарантии заявляет о неисполнении его партнером обязательств по сделке, то он не делает это безосновательно. Причиной отказа может стать явное несоответствие требования платежа условиям гарантии, например, его предъявление после истечения срока действия гарантии или на сумму, превышающую сумму гарантии и прочее.

А если одна из сторон отказывается выполнять свои обязательства?

- Вы имеете ввиду обязательства, обеспеченные гарантией?

Если так, то в такой ситуации банк находится под угрозой получения требования платежа по гарантии и последующего его исполнения. Желательно не допустить такого развития ситуации, оперативно разобраться что произошло и все же по возможности, исполнить обязательства. Иногда банк вместе с клиентом совместно находят решение самой сложной ситуации в которой оказался клиент и не доводить до платежа. Если нет, и банк заплатит по гарантии, то далее он будет требовать возмещения соответствующей суммы от клиента на основании предварительно заключенного договора или обращаться к предмету залога. И здесь стоит помнить, что исполнение банковской гарантии всегда негативно влияет на репутацию клиента как в его отношениях с торговым партнером, так и на кредитную историю в банке.

Какие существуют подводные камни при оформлении банковской гарантии?

- Существуют две ключевые сложности. Первая связана с корректным включением необходимости выдачи банковской гарантии в договор купли-продажи, ее основных условий и описанием обязательств, которые она должна обеспечить. Проблемы возникают, когда это не сделано четко и ясно, и стороны по договору начинают трактовать одни и те же условия по-разному. Вторая сложность, вытекающая из первой -неверное либо некорректное предоставление клиентом инструкций банку на выдачу гарантий путем заполнения клиентом заявления на банковскую гарантию.

Это приводит как минимум к более длительным срокам выдачи гарантии либо как максимум, ее непринятием продавцом и может грозить остановкой отгрузок товара в пользу покупателя.

Как этого избежать? Рекомендуем клиентам обращаться в Приорбанк на стадии заключения договора купли-продажи чтобы наши сотрудники помогли составить условие предоставления гарантии Приорбанка с учетом интересов и рисков клиента, а также приемлемости условий гарантии для продавца, обсудили все заранее. Наши специалисты являются одними из лучших в стране, за их плечами большой практический опыт и знания, которые они постоянно поддерживают на самом высоком уровне.

Какие ошибки допускают компании при работе с гарантией?

- Ошибка одна и единственная – мышление одним договором купли-продажи. Например, внесли существенные изменения в части условий платежа в договор, а про то, что необходимо внести соответствующие изменения в гарантию – не посчитали нужным, полагая что договор главнее. А ведь когда речь идет о требовании платежа по гарантии, банк руководствуется только условиями гарантии как обязательством, независимым от договора купли-продажи. Важно только то, что написано в банковской гарантии.

Или наоборот, если наш клиент продавец и получает гарантию в свою пользу, то часто наблюдаем, что даже несмотря на то, что Приорбанк постоянно обращает внимание на необходимость сопоставления условий гарантии с условиями договора купли-продажи, и оценки выполнимости для продавца условий гарантии до отгрузки товара, понимание о необходимости данной работы приходит только после того как продавец не может выполнить условия гарантии и предъявить требование или ему отказывает банк-гарант, хотя он может быть и прав с точки зрения договора купли-продажи. При работе с банковской гарантией всегда стоит помнить, что она живет своей жизнью и по своим правилам, отдельным от договора купли-продажи, несмотря на том что связана с ним.

Для чего нужны контр-гаранты?

- Контр-гарант нужен банку-гаранту чтобы выдать гарантию в обеспечение обязательств клиента контр-гаранта, чье финансовое состояние он не может оценить. Как правило, выдача гарантий с привлечением контр-гарантов применяется для внешнеторговых сделок, когда продавец находится за рубежом и готов принять гарантию только своего обслуживающего либо иного приемлемого для него другого зарубежного банка. Контр-гарантия служит для банка-гаранта с одной стороны, инструкцией выдать гарантию, а с другой стороны – обеспечением, т.к. при платеже по гарантии банк-гарант будет обращаться за возмещением к контр-гаранту. Соответственно, контр-гарантия выдается по заявлению покупателя и выдается банком покупателя в пользу банка-гаранта.

Приорбанк активно применяет такие схемы на практике имея возможность сотрудничать со многими банками мира.

Какие типы гарантий получили наибольшее распространение в Беларуси?

- Изначально рынок банковских гарантий был сконцентрирован на международном бизнесе. В начале 2000-х ситуация начала меняться и оценив все преимущества, которые предоставляет банковская гарантия, отечественные субъекты хозяйствования начали активно применять гарантию в тендерных торгах, таможенном деле, торговых сделках внутри нашей страны. Сегодня мы наблюдаем как некоторые наши клиенты успешно применяют разные виды гарантии по полному циклу от тендерной, когда они только участвуют в выборе поставщика, до гарантии на гарантийный период, когда стороны согласуют условия гарантийного обслуживания. И такой подход не может нас не радовать, потому что он свидетельствует о достаточно высоком уровне управления финансами предприятия и бизнесом в целом, который достигнут за достаточной небольшой период.

Платежная гарантия может использоваться при «поглощении». Как это работает?

- Мы имели опыт работы с такими гарантиями. Это уникальные единичные сделки, которые досконально прорабатываются не только экспертами в области банковских гарантий, но и клиентскими менеджерами, юристами. Условия всегда индивидуальны, здесь нет типовых форм и шаблонов.

Когда оформляют гарантию возврата кредита?

- Как правило, такие гарантии требуются тем клиентам, которые берут кредит или займ в иностранном банке. Это крупные белорусские компании, имеющие доступ к западным ресурсам, или их «дочки», которым нужны оборотные средства. При такой потребности банковская гарантия может выдаваться белорусским банком по инструкции материнской компании, но при этом обеспечивать обязательства дочерней структуры.

Зачем нужна гарантия в пользу таможенных органов?

- Таможенные гарантии имеют широкое распространение для различных таможенных процедур и обеспечивают уплату таможенных пошлин и налогов при их прохождении клиентом. Такие гарантии предоставляют банки, включенные Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь в реестр банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей. Приорбанку предоставлено такое право и мы достаточно активны в данном сегменте.

Как выбрать банк для получения банковской гарантии?

- Прежде всего банк-гарант должен обладать правом выдачи банковских гарантий согласно полученной им лицензии на осуществление банковской деятельности. Далее, выбор может сводиться просто к банку, в котором клиент обслуживается, либо он может выбрать другой банк. Однако, в связи с тем, что получение гарантии связано с оценкой финансового состояния, кредитной историей и набором других факторов, влияющих на принятие решение банка о выдаче гарантии, выбор другого банка может стоить клиенту определенных временных затрат и предоставления дополнительных документов. Однако иногда это стоит того. Почему?

При выборе банка-гаранта следует учитывать примет ли гарантию этого банка продавец, поскольку, обеспечивая банковской гарантией обязательства покупателя, продавец «перекрывает» корпоративный риск неплатежа покупателя банковским и имя банка-гаранта очень важно. Например, иногда мы сталкиваемся с обращениями за гарантиями именно к нам, потому что наше имя известно, гарантии Приорбанка принимают как в нашей стране, так и за рубежом не только благодаря тому, что мы являемся частью известной банковской группы Raiffeisen, но и потому что имеем большой опыт и репутацию в данной сфере. Гарантийный бизнес всегда являлся и продолжает оставаться одним из наших приоритетных и успешных направлений в сфере обслуживания как новых, так и действующих клиентов.