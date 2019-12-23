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Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии, СМИ сообщают о коме

24.12.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Рен ТВ со ссылкой на помощницу режиссера.



По информации Telegram-канала Baza, 86-летняя Волчек вечером 23 декабря была доставлена в больницу на скорой помощи. Режиссер жаловалась на боли в области сердца. Сейчас она находится в реанимации. По данным нескольких Telegram-каналов, Волчек впала в кому.

Директор театра Игорь Павлов подтвердил РИА Новости госпитализацию Волчек.

"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице, предполагаемый диагноз - двустороннее воспаление легких", - сказал директор.

Раньше у Галины Волчек были проблемы с сердцем, около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной. 

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля" и "Осенний марафон".

Сейчас Волчек продолжает работу в качестве театрального режиссера и худрука театра "Современник". Она является одним из самых известных российских режиссеров современности.
 
 
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Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Рен ТВ со ссылкой на помощницу режиссера.
 
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