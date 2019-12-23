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Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии, СМИ сообщают о коме
Источник материала: Партизан
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Рен ТВ со ссылкой на помощницу режиссера.
По информации Telegram-канала Baza, 86-летняя Волчек вечером 23 декабря была доставлена в больницу на скорой помощи. Режиссер жаловалась на боли в области сердца. Сейчас она находится в реанимации. По данным нескольких Telegram-каналов, Волчек впала в кому.
Директор театра Игорь Павлов подтвердил РИА Новости госпитализацию Волчек.
"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице, предполагаемый диагноз - двустороннее воспаление легких", - сказал директор.
Раньше у Галины Волчек были проблемы с сердцем, около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной.
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Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Рен ТВ со ссылкой на помощницу режиссера.
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