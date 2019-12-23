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Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

24.12.2019 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

В школах для детей отменили занятия и устроили праздничный сюрприз. Небольшие сувениры и сладости слоны раздавали хоботами.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

После этого серые гиганты устроили для ребят целое красочное шоу. В конце мероприятия слоны вместе с детьми выстроились в огромную елку.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

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Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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