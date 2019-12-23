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В Чили продёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете

24.12.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. Президент Чили одобрил референдум по вопросу замены Конституции, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили продёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете

Соответствующий документ глава государства подписал 23 декабря. Голосование назначено на 26 апреля 2020 года. Граждане страны должны будут решить, нужна ли новая Конституция, и какой государственный орган ее будет принимать в случае положительного ответа на первый вопрос.

В Чили продёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете

Замена основного закона государства была одним из требований недавних протестов в Чили, связанных с повышением цен на проезд в метро Сантьяго.

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Новости Чили. Президент Чили одобрил референдум по вопросу замены Конституции, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщили в...
 
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