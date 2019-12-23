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В Минске повышают стоимость проезда в городском и пригородном транспорте
Источник материала: Tut.by
В Минске повышают стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и
Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Повышение стоимости проезда в городском транспорте предусмотрено
Ранее с 20 декабря стоимость проезда в городском общественном транспорте
Проезд в пригородных автобусах в Минске подорожает на 2 копейки за километр. Это предусмотрено
Когда в Минске в последний раз повышали стоимость проезда в транспорте
В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте
В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность
В 2018 году белорусы
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В Минске повышают стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах.
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