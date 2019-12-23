В Минске повышают стоимость проезда в городском и пригородном транспорте

Источник материала: Tut.by

В Минске повышают стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах . Стоимость проезда, как ожидается, вырастет с 26 декабря. Вырастет также тариф на проезд в пригородном транспорте. Соответствующие решения прошли согласование Минюста и уже зарегистрированы на национальном правовом интернет-портале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Повышение стоимости проезда в городском транспорте предусмотрено решением Мингорисполкома № 4070 от 19 декабря . Стоимость проезда в общественном транпорте Минска вырастет, как ожидается, с 26 декабря.

Ранее с 20 декабря стоимость проезда в городском общественном транспорте повысили в Могилевской области, с 15 декабря — в Гродненской, Гомельской и Минской, а с 11 декабря — в Брестской . В регионах стоимость проезда повышали на следующий день после официального опубликования решения облисполкомов.

Проезд в пригородных автобусах в Минске подорожает на 2 копейки за километр. Это предусмотрено решением Мингорисполкома № 4069 от 19 декабря.

Когда в Минске в последний раз повышали стоимость проезда в транспорте

В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку в городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась .

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.