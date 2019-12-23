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«Голубой лед крепче белого». Горецкие спасатели – про опасности зимней рыбалки

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Схватился лед на реках и озерах — там сразу появились рыбаки. Чтобы напомнить им о правилах безопасности сотрудники МЧС и ОСВОДа организовывали специальные рейды. «Хочется спросить заядлых рыбаков, какой улов, какая трофейная щука стоит жизни?» — говорит старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева. 

 

«Голубой лед крепче белого». Горецкие спасатели – про опасности зимней рыбалки
Огромные трещины и вода по всей поверхности не внушали уверенность в том, что лед крепкий. Но Марина Агеева со знанием дела отметила, что пока не опасно. Оказалось, прочность льда можно определить визуально. Если он голубого цвета, то крепкий, белого — прочность его в 2 раза меньше. А ненадежным считается лед матово-белый или с желтоватым оттенком.

 

На озере в Горах встретили двух рыбаков. Это были горожане — Андрей Малашенков и его товарищ Сергей. Они сказали, что лед на водоеме около 10 см, однако все же в целях безопасности далеко от берега не отходили. Как подчеркнул Андрей Малашенков, «осторожность — важное правило на зимней рыбалке, особенно при нестабильных погодных условиях. Безопасность — превыше всего». Как выяснилось, это мужчина говорил со знанием дела, ведь более 20 лет проработал в РОЧС.

 

«Голубой лед крепче белого». Горецкие спасатели – про опасности зимней рыбалки

 

Не отвлекая от ловли, поговорили с местным жителем Павлом Соловьевым. Он рассказал, что на лед выходит только тогда, когда он надежный. Если нет на водоеме людей, проверяет его, просверливая лунки. Если толщина более 7 см, то рыбачить можно смело, ведь лед безопасный. Агеева отметила, что помимо рыболовной утвари стоит брать с собой спасательный жилет, линь и длинную веревку. Как показывает жизнь, последняя не раз уже спасала провалившихся под лед людей. Известны трагические случаи, когда без веревочки-выручалочки помочь человеку не было возможности. Такие истории случались и в нашем районе.

 

«Голубой лед крепче белого». Горецкие спасатели – про опасности зимней рыбалки

 

Для жителя Гор Михаила рыбалка — любимое увлечение как летом, так и зимой. В теплый период вместе с ним с удочками на водоем приходят жена и сын Денис. Это хороший отдых на природе. А вот зимой Михаил семью с собой не берет.

Марина Агеева подчеркнула: «Часто можно увидеть на водоемах, кроме рыбаков, и детей. Поэтому взрослым важно разъяснять ребятне, что опасно выходить на тонкий лед. А беспечные игры на водоемах могут привести к беде».

 

«Голубой лед крепче белого». Горецкие спасатели – про опасности зимней рыбалки
Во время рейда старший инспектор раздавала брошюры МЧС информационной направленности, приводила примеры печальной статистики, напоминала о соблюдении мер по предупреждению обморожения и безопасности на льду в зимний период.

 

При появлении на нем воды грузоподъемность уменьшается в 2-3 раза. Прежде чем выходить на ледяную поверхность, стоит предварительно наметить маршрут передвижения и захватить с собой крепкую длинную палку. При обнаружении признаков непрочности ледяной корки нужно вернуться на берег. Оказавшись в воде, человек может погибнуть в течение 15-20 минут от переохлаждения или холодового шока.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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