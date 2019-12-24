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Поздравляем верующих, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю

25.12.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые священнослужители и верующие римско-католической и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю! Искренне поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Поздравляем верующих, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю

Этот особенный праздник, который на протяжении двух тысячелетий вдохновляет людей на милосердие и добро, дарит великую надежду и веру.

В Бресте, как и по всей Беларуси, верующие традиционно отмечают этот праздник в семейном кругу, соприкасаясь с теплом домашнего очага, вниманием родных и близких, что вселяет в людей надежду на долгую и счастливую жизнь.

Поздравляем верующих, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю

Пусть благодатный свет Рождества озаряет ваши дома, позволяет быть ближе друг к другу, придает силы для свершения добрых дел, помогает достойно жить в мире, любви и согласии.

Брестский городской исполнительный комитет
Брестский городской Совет депутатов
Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста

Справка: 

Григориа́нский календа́рь — система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; средняя продолжительность года принята равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет. Впервые григорианский календарь был введён 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского. Григорианский календарь используется в большинстве государств и стран мира (включая Беларусь). В литературе также применяется название — Новый стиль. Верующие, празднующие Рождество 7 января, делают это по так называемому Старому стилю.

Праздник Рождество Христово, отмечаемый 24-25 декабря, иногда называют католическим Рождеством. На самом деле в это время Рождество отмечают не только католики, но и большинство протестантов, а также многие православные церкви.

Русская православная церковь отмечает праздники по юлианскому календарю, поэтому в России Рождество встретят в ночь с 6 на 7 января. Этот праздник является выходным днем. На Украине и в Беларуси, а также большинство православных в других странах отмечает Рождество вместе с россиянами — 6-7 января.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые священнослужители и верующие римско-католической и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю!...
 
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