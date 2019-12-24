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Председателем Брестского городского объединения профсоюзов была избрана Валентина Тимошук
25.12.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 декабря 2019 г. состоялась I отчётно-выборная
Председателем Брестского городского объединения профсоюзов была избрана Валентина Тимошук.
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24 декабря 2019 г. состоялась I отчётно-выборная конференция Брестского городского объединения профсоюзов. Председателем Брестского городского объединения...
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