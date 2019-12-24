В Пружанском районе в одном хозяйстве 16 семей отпразднуют Новый год в новых квартирах

Источник материала: Виртуальный Брест

Такую прекрасную возможность в уходящем году получили многие работники ОАО "Ружаны-Агро" Пружанского района. В конце августа хозяйство принимало участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019", основательно подготовившись к празднику. В горпоселке Ружаны построили пятиэтажный дом, ключи от квартир в котором получили десятки семей, в том числе и специалисты сельхозпредприятия. Три семьи отпраздновали новоселье в отдельных коттеджах, возведенных ОАО "Ружаны-Агро" с государственной поддержкой.







Довольные хозяева постепенно обживаются в своих квартирах. Роман Калютич, заведующий гаражом, и его супруга Екатерина Ярмолик (специалист по маркетингу) воспитывают сынишку Никиту, который учится в 4-м классе Ружанской СШ. Мальчик старательный, кроме основных уроков, осваивает игру на аккордеоне в музыкальной школе. Приятным сюрпризом накануне зимних каникул для ребенка, да и для его родителей стал визит Деда Мороза, тепло поздравившего дружную семью с новосельем, вручившего подарки и пожелавшего, чтобы в будущем году у счастливых хозяев исполнились самые сокровенные мечты.







С нетерпением ждут новогодних праздников и в семье Елены, Николая и Романа Грицуков. Для маленького Ромки это будет первый такой праздник в жизни, поскольку в начале 2020-го ему исполнится годик. Игрушки на новогодней елке, пожалуй, самое интересное увлечение для малыша. С ним постоянно находится мама, которая до отпуска по уходу за ребенком работала поваром в столовой ОАО "Ружаны-Агро". Папа трудится в хозяйстве трактористом-машинистом. Ромка особенно рад, когда по вечерам вся семья в сборе, и красавица-елка мигает разноцветными лампочками.











Сергей и Ольга Юшкевичи через несколько дней отметят Новый год в своем доме. Глава семьи возглавляет Ружанский производственный участок, один из лучших в хозяйстве, жена - инженер по охране труда. Новоселье, по их словам, было очень долгожданным и радостным событием. Теперь не менее приятны хлопоты по обустройству дома. Когда наступит весна, примутся и за огород.



Директор ОАО "Ружаны-Агро" Андрей Бурдук поделился, что в уходящем году новоселье отметили 16 семей возглавляемого им сельхозпредприятия:



- Сейчас все в предновогодних заботах. Праздничная атмосфера царит и дома, и на рабочих местах. Дед Мороз вручает подарки, разноцветными гирляндами сверкают нарядные елочки. Люди работают хорошо, поэтому и Новый год встречают в приподнятом настроении. Администрация хозяйства всячески старается этому помогать.