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Мобильные датчики скорости на дороги вернут в ближайшее время
26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мобильные датчики скорости на белорусские дороги вернут в ближайшее время, но изменится подход к их установке. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Дмитрия Корзюка, к этому времени определены уже 20 мест, где будут находиться камеры.
Как сообщалось, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации. Из них мобильных - всего 57.
Кроме того, 19 декабря в МВД информировали, что в течение ближайшего времени сотрудники
Министром внутренних дел Юрием Караевым тогда же были даны рекомендации сотрудникам Госавтоинспекции максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю.
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Мобильные датчики скорости на белорусские дороги вернут в ближайшее время, но изменится подход к их установке. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник...
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