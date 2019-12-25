Мобильные датчики скорости на дороги вернут в ближайшее время

Источник материала: Виртуальный Брест

Мобильные датчики скорости на белорусские дороги вернут в ближайшее время, но изменится подход к их установке. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам Дмитрия Корзюка, к этому времени определены уже 20 мест, где будут находиться камеры.

Как сообщалось, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации. Из них мобильных - всего 57.

Кроме того, 19 декабря в МВД информировали, что в течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости.





Министром внутренних дел Юрием Караевым тогда же были даны рекомендации сотрудникам Госавтоинспекции максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю.