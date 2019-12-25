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На пожаре в Барановичском районе погибла пенсионерка

26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25.12.2019 года в 19-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: д. Скарчево, ул. Крошинская.

На пожаре в Барановичском районе погибла пенсионерка

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого деревянного одноэтажного дома, внутри возможно нахождение человека.

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружена погибшая хозяйка дома (пенсионерка1930 г.р., инвалид II группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата, проживала одна).

На пожаре в Барановичском районе погибла пенсионерка

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  25.12.2019 года в 19-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: д. Скарчево, ул. Крошинская. По прибытии к месту вызова установлено, что...
 
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