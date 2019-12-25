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На пожаре в Барановичском районе погибла пенсионерка
26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25.12.2019 года в 19-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: д. Скарчево, ул. Крошинская.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого деревянного одноэтажного дома, внутри возможно нахождение человека.
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружена погибшая хозяйка дома (пенсионерка1930 г.р., инвалид II группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата, проживала одна).
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество.
Причина пожара устанавливается.
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25.12.2019 года в 19-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: д. Скарчево, ул. Крошинская. По прибытии к месту вызова установлено, что...
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