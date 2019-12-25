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Долгосрочный прогноз: весь январь в Беларуси будет гораздо теплее обычного

26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Снега на Новый год ждать белорусам точно не стоит: 31 декабря прогнозируется теплая погода - до +3 градусов.

Долгосрочный прогноз: весь январь в Беларуси будет гораздо теплее обычного

Первый месяц наступающего 2020 года будет в Беларуси теплее обычного - в большинство дней ожидается плюсовая температура воздуха, об этом свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов.

Долгосрочный прогноз: весь январь в Беларуси будет гораздо теплее обычного

© PHOTO : БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Необычайно теплая погода установилась в Беларуси в декабре: температура превышает климатическую норму на несколько градусов. Из-за этого снега в последний месяц года белорусы, по сути, и не видели.

Не прогнозируется снег и на Новый год. Так, 31 декабря температура воздуха ожидается по стране от +2 до +5, в столице до +3 градусов. Аналогичная погода будет и в оставшиеся декабрьские дни.

Согласно предварительным прогнозам, весь январь в Беларуси будет теплее обычного. Не ожидается и привычных "крещенских морозов": практически весь месяц в республике будет плюсовая температура.

Долгосрочный прогноз: весь январь в Беларуси будет гораздо теплее обычного

Впрочем, важно помнить, что долгосрочные прогнозы погоды нередко ошибаются. Так, в самом начале декабря они указывали на сильные морозы к концу месяца. Однако, как мы видим, они были неправы.

 
 
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  Снега на Новый год ждать белорусам точно не стоит: 31 декабря прогнозируется теплая погода - до +3 градусов. Первый месяц наступающего 2020 года будет в Беларуси...
 
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