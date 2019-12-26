Вячеслав Костиков: Человек в кепке. Юрий Лужков в памяти Москвы и России

Источник материала: Аргументы и факты

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Думаю, скоро там появится и памятник. Жаль, что нет скульптора Неизвестного! Уж он бы преподнёс нам Юрия Михайловича таким, каким мы его, возможно, и не воображали. А что? Несмотря на всю свою открытость, на обилие публикаций о нём, он оставил после себя и немало вопросов. Ну, например, действительно ли Лужков хотел стать Президентом РФ? Был ли он отцом московской коррупции или боролся с ней? Преобразил ли он Москву за время своего 18-летнего правления или (будучи доктором химических наук) «нахимичил» с архитектурным обликом столицы? Есть вопрос о том, остался ли Лужков «простым советским человеком» или сумел подстроиться под новую эпоху.

От советских руководителей он точно унаследовал слабость к наградам. Их у Юрия Михайловича был целый ворох. Но особо следует вспомнить об ордене «За заслуги перед Отечеством», который ему вручил в 2016 г. президент Путин. Знатоки кремлёвских «подноготностей» утверждают, что это была своего рода политическая и моральная компенсация за унизительное увольнение Лужкова с должности мэра столицы Медведевым с формулировкой «за утрату доверия президента».

Лужковская Москва

Так или иначе в истории Москвы останется такое понятие, как «лужковская Москва». Это не только восстановленные храм Христа Спасителя, Казанский собор и Иверские ворота, парк Победы на Поклонной горе, реставрация Большого театра и Гостиного Двора и т. д. При Лужкове была начата программа сноса хрущёвок и строительство (хотя и запоздалое) Третьего транспортного кольца, реконструкция МКАД. Вместе с тем Лужкова ругают (и заслуженно) за вялое развитие метрополитена, сокращение трамвайных путей, за «дурной вкус» некоторых новостроек. Нужно признать, что высоким эстетическим вкусом Юрий Михайлович не обладал. Похоже, сказывалось и происхождение — из рабоче-крестьянской семьи, и детство, проведённое в захолустном Конотопе, и сугубо техническое образование.

Человек — это стиль

Со своей кепочкой, старомодным пиджачком и яркой жестикуляцией Лужков намеренно «косил» под простого и улыбчивого парня. На самом деле Юрий Михайлович был непрост, смекалист, умел отстаивать свои интересы. Это показное простодушие помогало ему сохранять доверительные отношения со многими на политической арене. Легендой стал и хозяйственный темперамент мэра, который помог ему в 1990-е гг. превратить унылую советско-бюрократическую Москву в динамично развивающийся буржуазный город. Москвичи вспоминают и о социальной политике Лужкова. При нём была развёрнута программа «Социальная ипотека», начали выделяться кредиты на строительство жилья. Пошли «лужковские» доплаты к пенсиям, был повышен прожиточный минимум пенсионеров.

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Именно в силу социальной политики многие москвичи принимали Лужкова за демократа: «раз заботится о людях — значит, демократ». Легенде о «демократизме» Лужкова способствовал и стиль его общения с москвичами. Юрий Михайлович любил пройтись по Москве, побалагурить с жителями. А московские медовые ярмарки с дешёвым мёдом? А уличная торговля? Разве это не признаки демократии?

А был ли он демократом?

Но назвать Юрия Михайловича демократом значило бы погрешить против истины. Кстати, сам Лужков никогда демократом и не притворялся. Он неоднократно выступал с инициативой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, предлагал, чтобы в День Победы в Москве вывешивали портреты Сталина. Но в то же время советовал Ельцину вынести «мумию Ленина» из Мавзолея и даже собственноручно составил проект указа. Ельцин не решился.

При взвешивании лужковского «демократизма» полезно вспомнить, что во время попытки госпереворота в 1991 г. он вместе с демократами пришёл на защиту Белого дома. И в 1993 г. во время жёсткого конфликта Кремля с Верховным Советом встал на сторону президента. А вот с Гайдаром и его командой у него отношения не сложились. Сумбурной приватизиции крупных предприятий он не одобрял. Для Лужкова, сформировавшегося в условиях «советской демократии», понятие европейской либеральной демократии было чуждым. И неудивительно, что, став мэром, он не слишком считался с Мосгордумой. При Лужкове она превратилась в придаток городской администрации. Не церемонился он и с судами. Фактически вся судебная система Москвы была у него «под рукой».

Разрослось при Лужкове и московское чиновничество, достаточно быстро обнаружившее склонность к защите своих бизнес-интересов. Торговля земельными участками, выдача разрешений на строительство стали важными инструментами обогащения. Критики лужковского стиля говорят и о том, что именно при нём в столице была опробована авторитарная «вертикаль власти», которая позднее стала системой управления всей России.

Быть или не быть?

Хотел ли Лужков стать президентом? Его окружение подталкивало его к этому. На посиделках в узком кругу, которые проходили в особняке Церетели, захмелевшие гости нередко поднимали бокалы «за нашего президента». И многозначительно оборачивались в сторону Лужкова. Сам Юрий Михайлович театрально отмахивался: «Ну, опять лишнего взяли, несут чепуху». В Кремле о таких разговорах знали. Ельцина это не столько пугало, сколько раздражало. Раздражало ещё и потому, что популярность самого Бориса Николаевича падала, а у Лужкова — росла. И в марте 1994 г. это вылилось в открытый скандал, свидетелем которого мне (как пресс-секретарю Ельцина) случилось быть.

Шло торжественное открытие Малой сцены Малого театра на Ордынке. Это было одно из детищ мэра. На мероприятие пригласили весь цвет московской интеллигенции. Приехал и Ельцин. Когда он вошёл в зал, раздались скромные хлопки. Когда же вслед за ним появился Лужков, публика разразилась оглушительными аплодисментами. Ельцин был обижен, но вида не подал. А вот на отведённое ему по протоколу рядом с Лужковым место демонстративно не сел. Дальше — больше. Начались выступления театральных знаменитостей. Лужкова славословили без меры. После второго или третьего выступления Ельцин поднялся и, ни с кем не прощаясь, вышел из зала. В прессе об этом эпизоде не было сказано ни слова. Возобладала политическая целесообразность: Ельцин нуждался в поддержке москвичей и Лужкова. Скандал был замят.

* * *

Рассуждать о месте Юрия Михайловича в истории России большого смысла нет. Его влияние на события в стране ограничено достаточно коротким историческим сроком — 18 лет во главе Москвы. Но очевидно, что в нём отобразились и противоречия и надежды одного из самых непростых периодов нашей истории: перехода от СССР к новой России. Таким ярким и сложным он и останется в нашей памяти.