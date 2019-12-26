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«Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные новогодние представления покажут в Минске
Источник материала: СТВ
Какие бесплатные интересные мероприятия будут проходить в Минске, рассказали в программе
Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
28 декабря в 18:00, а уже в следующие дни, начиная с 29 декабря по 5 января в 19:00 и 21:00, дважды в день можно посмотреть эти представления.
Начиная с Верхнего города, в этом году будет уникальное и современное представление, мы его назвали «Волшебная шкатулка Деда Мороза» и оно будет проходить, тоже начиная с 28 декабря по 5 января. 28 декабря будет начало в 17:00, с 29 декабря по 5 января – в 18:30 и 20:30 будет проходить именно «Шкатулка Деда Мороза». Поэтому завершив просмотр того сказочного действия, можно плавно переместиться на Октябрьскую площадь и дополнить новым представлением «Новогодний звездопад».
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Какие бесплатные интересные мероприятия будут проходить в Минске, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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