Дирекору беларуской гимназии дали выговор за классы, в которых учат на русском

Источник материала: KYKY

Сработало электронное обращение: директор беларускоязычной гимназии Дзержинска Людмила Повхлеб получила выговор за классы, где учат на русском языке, пишет «Свобода».

О чём говорилось в петиции, к которой прислушались власти

В Дзержинске есть две школы и две гимназии. Из всех учебных заведений только одна гимназия считалась полностью беларускоязычной. Но в 2019 году в нее набрали четыре русскоязычных классов и один беларускоязычный. Делопроизводство (заполнение бланков, дневников и так далее) также перевели в большей степени на русский язык.

Авторы петиции отметили, что, хотя «государство нам по закону гарантирует равноправие двух государственных языков», в этом году только 10% первоклассников в Дзержинске могут учиться на беларуском, поэтому «беларуский и русский языки находятся объективно в неравных условиях».

В петиции, которую подписали почти 700 человек, просили вернуть обучение на беларуском во все начальные классы гимназии, а также полностью перевести ведение делопроизводства администрацией, учителями и учениками на беларуский язык.

Что ответили чиновники

Ответ пришел из Главного управления образования Миноблисполкома. В нем указано, что обучение в гимназии осуществляется на беларуском языке, воспитание – на беларуском и русском языках». «За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Людмиле Повхлеб объявлен выговор», – написано в ответе.

Также в документе сказано, что «замена беларуского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением беларуского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».