ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дирекору беларуской гимназии дали выговор за классы, в которых учат на русском

27.12.2019 15:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сработало электронное обращение: директор беларускоязычной гимназии Дзержинска Людмила Повхлеб получила выговор за классы, где учат на русском языке, пишет «Свобода». 

О чём говорилось в петиции, к которой прислушались власти

В Дзержинске есть две школы и две гимназии. Из всех учебных заведений только одна гимназия считалась полностью беларускоязычной. Но в 2019 году в нее набрали четыре русскоязычных классов и один беларускоязычный. Делопроизводство (заполнение бланков, дневников и так далее) также перевели в большей степени на русский язык.

Авторы петиции отметили, что, хотя «государство нам по закону гарантирует равноправие двух государственных языков», в этом году только 10% первоклассников в Дзержинске могут учиться на беларуском, поэтому «беларуский и русский языки находятся объективно в неравных условиях».

В петиции, которую подписали почти 700 человек, просили вернуть обучение на беларуском во все начальные классы гимназии, а также полностью перевести ведение делопроизводства администрацией, учителями и учениками на беларуский язык.

Что ответили чиновники

Ответ пришел из Главного управления образования Миноблисполкома. В нем указано, что обучение в гимназии осуществляется на беларуском языке, воспитание – на беларуском и русском языках». «За нарушение правовых нормативных документов при организации приема в первый класс директору гимназии Людмиле Повхлеб объявлен выговор», – написано в ответе.

Также в документе сказано, что «замена беларуского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением беларуского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».

Читайте по теме: Школьник расписал, какие реформы нужны школьной системе. Вы должны это видеть!

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сработало электронное обращение: директор беларускоязычной гимназии Дзержинска Людмила Повхлеб получила выговор за классы, где учат на русском языке, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2019 году около 5️⃣ миллионов туристов посетили Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика