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«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицах города жителей и гостей ожидает множество веселых развлечений. Это новогодние флешмобы, парад санок и открытые кинопоказы. Празднования продлятся до 14 января и завершатся большим концентром-мюзиклом талантливой молодежи Могилева.
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Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с...
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