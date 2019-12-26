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«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

27.12.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве


У главного зимнего персонажа здесь пока нет своей резиденции. На вечерний интерактив дедушка выходит с площади Звезд. Желающих пообщаться становится все больше.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве


Дед Мороз:
Диалог очень интересен, и ребята очень развитые. А просят разное. Вот вчера все просили снега. Ожидать всего самого хорошего и надеяться на лучшее. Надо верить в чудеса, и они обязательно исполнятся.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

На улицах города жителей и гостей ожидает множество веселых развлечений. Это новогодние флешмобы, парад санок и открытые кинопоказы. Празднования продлятся до 14 января и завершатся большим концентром-мюзиклом талантливой молодежи Могилева.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

Люди в материале: Дед Мороз
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с...
 
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