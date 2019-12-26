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Новогодние чудеса случаются

27.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В этом в очередной раз смогли убедиться воспитанники социально-педагогического центра, в гости к которым в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» пришли член Совета Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович, представители руководства района, учреждений и предприятий Будакошелевщины, общественных организаций, профсоюзные лидеры и другие, чтобы поздравить ребят с предстоящими праздниками.

Сказочное представление никого не оставило равнодушным и  подарило массу положительных и ярких эмоций. Приятным сюрпризом для воспитанников центра стали сладкие угощения и подарочные денежные сертификаты от гостей праздника.

Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются
Новогодние чудеса случаются

Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото автора

 

 
 
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В этом в очередной раз смогли убедиться воспитанники социально-педагогического центра, в гости к которым в рамках республиканской благотворительной...
 
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