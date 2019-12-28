Спасибо, мастер! Марцел Личка душевно попрощался с Брестом

Он прогулялся по знакомым местам в городе над Бугом, а также заявил, что готов помочь советом своему преемнику.





- Если новый тренер, который будет работать с командой, захочет встретиться со мной, позвонить мне, — у меня вообще нет никаких проблем. Можем поговорить. Я знаю этих игроков два года, может, знаю лучше, чем новый тренер. Но у тренера всегда должна быть своя философия игры. И он не должен то, что хочет его окружение, — отметил Личка в интервью пресс-службе "Динамо".





Напомним, что Марцел Личка лишился своего поста после того, как Динамо Брест стало чемпионом Беларуси. Фееричная несправедливость"



