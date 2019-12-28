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Вы удивитесь: 10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году

29.12.2019 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предметы искусства всегда высоко ценились среди состоятельных людей, многие из которых увлекаются коллекционированием или же покупают предметы искусства в качестве выгодной инвестиции.

Вы удивитесь: 10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году
2019 г. был не самым удачным для аукционов, торгующих предметами искусства. Тем не менее был сделан ряд крупных покупок.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих предметах искусства, проданных на аукционах в 2019 г.

1. Клод Моне "Стога сена" (1891)



Цена: $110,7 млн

Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

Аукционный дом Sotheby’s продал однин из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне "Стога сена".

Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 годах в Живерни.

Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.

Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

2. Джефф Кунс "Кролик" (1986)



Цена: $91 млн

Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

На аукционе Christie’s была выплачена феноменальная цена за произведение современного искусства — арт-дилер Роберт И. Мнучин заплатил $91,1 млн за скульптуру Джеффа Кунса "Кролик".

Это самая высокая цена произведение искусства, созданное ныне живущим художником.

Джефф Кунс владеет корпорацией Jeff Koons LLC, в которой работает 135 человек. Это достаточно большая фабрика по производству предметов современного искусства.

Кунс разрабатывает дизайн этих предметов — создает модели на компьютере, а его команда работает над воплощением этих моделей в выбранном материале в полный размер.

3. Роберт Раушенберг "Buffalo II" (1964)

Цена: $88,8 млн

Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

Покупательницей рекордной шелкографии Роберта Раушенберга Buffalo II (1964), проданной за $88,8 млн на торгах Christie’s, стала наследница Walmart Элис Уолтон.
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Картина была приобретена со значительным превышением эстимейта действовавшей от имени Уолтон Сарой Фридлендер, главой департамента послевоенного и современного искусства Christie’s.

Уолтон является основательницей Музея американского искусства Кристал-Бридж в Бентонвилле, штат Арканзас.

4. Поль Сезанн "Кувшин и фрукты" (1888)



Цена: $59,3 млн

Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

Натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты" был продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 гг., занимает 4-ю строчку рейтинга самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 г.

5. Пабло Пикассо "Женщина с собакой" (1962)



Цена: $54,9 млн

Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

На картине изображена возлюбленная художника Жаклин Рок. В последние годы жизни Пикассо Жаклин часто становилась моделью для его картин.

В 1963 г. художник написал 160 ее портретов и продолжил и далее рисовать ее, во все более отвлеченных расплывчатых формах, вплоть до 1972 г.

6. Энди Уорхол "Двойной Элвис" (1963)



Цена: $53 млн

Аукцион: Christie’s

Уорхоловский "Двойной Элвис", написанный в 1960-х гг., выполнен в технике шелкографии. На холсте продублировано изображение известного певца Элвиса Пресли, сжимающего в руках револьвер. Это одна из 22 похожих картин.

Высококонтрастное изображение нанесено на серебряный фон, что делает и без того запоминающуюся композицию еще более оригинальной.

Другая изюминка состоит в том, что силуэт Элвиса продублирован в стороне от основного изображения в прозрачных тонах.

В результате создается эффект раздвоения изображения - отсюда и происходит название картины.

7. Эд Рушей "Hurting the Word Radio #2" (1964)




Цена: $52,5 млн

Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

Картина знаменитого американского поп-артиста Эда Рушея Hurting the Word Radio #2 (1964) продана за рекордные $52,5 млн на прошедшем 13 ноября 2019 г. в Нью-Йорке аукционе современного и актуального искусства Christie’s.

Эта необычная для творчества Рушея картина предварительно оценивалась в $30-40 млн. Она принадлежала коллекционерам из Лос-Анджелеса Джоан и Джеку Куинн, которые приобрели ее в начале 1970-х гг. непосредственно у художника.

Две другие версии этой картины хранятся в Коллекции Менил в Хьюстоне и в музее Брандхорст в Мюнхене.

8. Фрэнсис Бэкон "Study For A Head" (1962)




Цена: $50,4 млн

Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

Эта картина – этюд к серии работ Screaming Pope. Картина была самым дорогим лотом в коллекции филантропов из Сиэтла Ричарда Лэнга и Джейн Лэнг Дэвис.

Картина была куплена в Нью-Йорке более чем за $50 млн.

9. Марк Ротко "Без названия" (1960)


Цена: $50,1 млн

Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

Одним из самых дорогих лотов у Sotheby’s стало полотно Марка Ротко "Без названия". За него заплатили $50,095,250. "Без названия" — одно из 19 полотен, созданных Ротко в 1960 г. Через два года после создания картина попала в коллекцию Музея современного искусства в Сан-Франциско.

Художник выменял ее на одну из своих более ранних картин. Это полотно считается пиком карьеры Ротко. Год, в который оно было написано, знаменует собой критический момент в карьере экспрессиониста. Нужно понимать, что оценивать эту работу нужно в первую очередь с точки зрения красок.

10. Дэвид Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт" (1969)




Цена: $49,5 млн

Аукцион: Christie’s, Лондон

Картина Дэвида Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт" была продана на торгах произведениями послевоенного и современного искусства в Лондоне за £37,7 млн, сообщил аукционный дом Christie's.

Это полотно стало самым дорогим лотом всей недели торгов современным и послевоенным искусством в Лондоне.
 
 
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