Налогообложение доходов физических лиц, полученных от источников за пределами Республики Беларусь

Источник материала: Кобринский вестник





Физические лица, получившие в 2019 году доходы от источников за пределами Республики Беларусь, должны не позднее 31.03.2020 подать в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее – налоговая декларация) и при наличии обязанности уплатить не позднее 01.06.2020 подоходный налог с физических лиц (далее – подоходный налог).

В первую очередь необходимо определить статус налогового резидента физического лица за 2019 год. Налоговыми резидентами Республики Беларусь за 2019 год признаются физические лица (независимо от гражданства и подданства), которые в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 находились на территории Республики Беларусь более 183 дней.

Если физическое лицо по итогам 2019 года признается налоговым резидентом Республики Беларусь, то при получении им за границей или из-за границы подлежащих налогообложению доходов у такого лица возникает обязанность представить в налоговый орган Республики Беларусь налоговую декларацию за 2019 год.

Не признаются объектом налогообложения:

доходы полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих в соответствии с законодательством Республики Беларусь между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами по заключенным между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи и (или) иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

доходы, полученные в денежной и натуральной форме физическим лицом от другого лица для исполнения его поручения по осуществлению каких-либо расчетов, оплаты в его пользу или в пользу третьих лиц за товары (работы, услуги) либо по передаче третьим лицам полученных средств и исполнению обязательств, в том числе налоговых.

доходы, полученные физическим лицом в денежной или натуральной форме в погашение обязательств по договору займа (возврат долга).

Отдельные виды доходов, освобождаемые от налогообложения, перечислены в ст. 208 НК:

1) алименты, получаемые плательщиками в соответствии с законодательством Республики Беларусь и (или) законодательством иностранных государств.

2) доходы плательщиков, получаемые от физических лиц в виде наследства, за исключением вознаграждений, выплачиваемых наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также наследникам лиц, являвшихся субъектами смежных прав. При этом не имеет значения, получено ли наследство от близкого родственника или от иного физического лица.

3) доходы в размере, не превышающем 6569 белорусских рублей, в сумме от всех источников, полученные в 2019 году от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно.

Доходы, полученные физическим лицом в 2019 году от источников за пределами Республики Беларусь и не перечисленные в ст. 196 и 208 НК, подлежат налогообложению подоходным налогом.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике случаи получения доходов за границей или из-за границы. Так подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством доходы, полученные физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь:

в виде выигрышей в игорных заведениях, расположенных за пределами Республики Беларусь.

за выполнение трудовых обязанностей, в том числе доходы за работу по найму, в составе студенческих отрядов, осуществляющих деятельность за пределами Республики Беларусь.

Большое количество граждан Республики Беларусь работают в Российской Федерации и Республике Польша. В связи с этим, рассмотрим вопрос необходимости представления налоговой декларации и уплаты подоходного налога по доходам, полученным в данных государствах:

физическое лицо, признаваемое по итогам 2019 года налоговым резидентом Республики Беларусь, работало в 2019 году по трудовому договору в Российской Федерации и получало от нанимателя доход за выполняемую работу. При этом нанимателем с выплаченного работнику дохода был исчислен и перечислен в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере 13%.

Для того чтобы налоговый орган Республики Беларусь произвел зачет налога на доходы физических лиц, уплаченного физическим лицом в бюджет Российской Федерации, одновременно с налоговой декларацией необходимо представить в налоговый орган документ о размере полученного дохода и уплаченного налога (в Российской Федерации – справка о доходах физического лица за 2019 год) и подтверждение из налоговой службы Российской Федерации о полученном доходе и уплаченном налоге. Если физическое лицо не может представить одновременно с налоговой декларацией (расчетом) подтверждение налогового или иного компетентного органа иностранного государства о полученном доходе и удержанном налоге, то зачет налога может быть произведен по письменному заявлению такого лица на основании документов о полученном плательщиком доходе и об уплате им налога в Российской Федерации, подтвержденных источником выплаты дохода. Проведение зачета на основании таких документов не освобождает физическое лицо от обязанности представить в налоговый орган подтвержденные налоговой службы Российской Федерации документы о полученном гражданином доходе и об уплате им налога в Российской Федерации. Такие документы должны быть представлены в налоговый орган Республики Беларусь в течение одного года со дня подачи заявления о проведении зачета. При непредставлении указанных выше документов налоговый орган пересчитает подоходный налог и предъявит его к доплате в бюджет с начислением пени.

физическое лицо работало в течение четырех месяцев 2019 года в Республике Польша по договору найма и получило за выполненную работу доход. Согласно ст. 15 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, вступившего в силу с 1 января 1994 года, жалованье, заработная плата и иные подобные вознаграждения, получаемые лицом с постоянным местопроживанием в Республике Беларусь в отношении работы по найму, облагаются налогом только в Республике Беларусь, если только работа по найму не осуществляется в Республике Польша. Если работа по найму осуществляется в Республике Польша, полученные в связи с этим вознаграждения облагаются налогом в Республике Польша.

На основании вышеизложенного если работа по найму осуществляется физическим лицом, признаваемым налоговым резидентом Республики Беларусь, в Республике Польша, то налогообложение доходов, полученных им за выполнение такой работы, подлежит налогообложению только в Республике Польша.

Анна СЕРГЕЕВА,

начальник отдела налогообложения доходов физических лиц ИМНС Республики Беларусь по Кобринскому району.