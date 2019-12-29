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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря

30.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем – от нуля до плюс 5 градусов.-0-

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря
 
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