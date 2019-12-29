Источник материала: Кобринский вестник





Ремесленная деятельность в республике регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 “Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности” (далее – Указ № 364), в котором подпунктом 1.2 пункта 1 определен перечень видов ремесленной деятельности:

– изготовление и ремонт: шорно-седельных изделий; гужевых повозок, саней и детских санок; рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;

– изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;

– изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;

– кузнечное дело;

– изготовление изделий ручного вязания;

– изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике;

– кружевоплетение, макраме;

– изготовление пряжи;

– изготовление изделий ручной вышивки;

– плетение бисером;

– художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры;

– изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной полосе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);

– изготовление изделий из валяной шерсти;

– переплет страниц, предоставленных потребителем;

– изготовление свечей;

– изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);

– изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и использование их для создания бижутерии, декорирования одежды;

– изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;

– изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий без применения полиграфического и типографского оборудования;

– изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;

– изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;

– изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных условиях;

– изготовление витражей;

– декорирование предметов, предоставленных потребителем;

– изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;

– изготовление мыла;

– гильоширование;

– иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Осуществление ремесленной деятельности предполагает соблюдение следующих условий:

ремесленник осуществляет деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

при изготовлении изделий используются ручной труд и инструмент. Использование промышленного оборудования не предусмотрено;

деятельность ремесленника должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей граждан;

реализация ремесленником изготовленных им изделий должна осуществляться на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным), доставки по указанному потребителем адресу любым видом транспорта, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

деятельность может осуществляться после уплаты ремесленного сбора.

Согласно статьям 371 , 372 Налогового кодекса Республики Беларусь уплата ремесленного сбора производится в размере одной базовой величины в календарный год в следующем порядке:

– за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года;

– в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности.

Обращаем внимание: За осуществление ремесленной деятельности без уплаты ремесленного сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет предусмотрена ответственность: штраф в размере 5 базовых величин ( ст. 23.68 КоАП).

Постановка на учет физического лица производится по месту его жительства и может быть осуществлена на основании полученных налоговым органом документов и (или) информации о таком плательщике и (или) об объектах налогообложения либо на основании его заявления. При этом заявление можно подать в любом налоговом органе независимо от места жительства.

Ремесленникам также необходимо приобрести и зарегистрировать книгу учета проверок в РУП «Издательство «Белбланкавыд».

У физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, отсутствует обязанность по ведению учета доходов от осуществления ремесленной деятельности. Также для физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, законодательством не предусмотрена обязанность по оформлению документов, подтверждающих прием наличных денежных средств.

Кроме того Указ № 364 предоставляет право ремесленникам на безвозмездной основе осуществлять обучение ремесленной деятельности.

Под обучением ремесленной деятельности понимается передача физическим лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, ученикам ремесленника знаний, навыков и умений определенного (определенных) вида (видов) ремесленной деятельности при этом предоставлено право обучения ремесленной деятельности одновременно трех учеников.

Дополнительную информацию можно получить в инспекции МНС по Кобринскому району по адресу: г. Кобрин, ул. Жукова, 2, каб. 307 или по телефону 80164228624.

Заместитель начальника управления – начальник отдела налогообложения имущества физических лиц Елена Кудрявцева.