Гомельская область выдвинула ультиматум оппозиции: нужен единый кандидат!

Участники собрания демократических организаций Гомельской области потребовали от лидеров оппозиционных партий и организаций в течение месяца-двух определиться с единым кандидатом в президенты.





«На сегодняшний день уже не интересны процедуры и механизмы выхода на единого, важен сам результат», отмечают демократы Гомельщины.









Гомельская коалиция требует приступить к формированию команды единого кандидата в президенты, а также начать сбор средств на проведение президентской кампании.





Если оппозиции не удастся выйти на единого кандидата от демократических сил, Гомельская коалиция оставляет за собой право отказаться от участия в командах демократических кандидатов.





Активист Василий Поляков по просьбе «Белорусского партизана» расшифровал решение Гомельской коалиции.





- 28 декабря мы провели традиционное собрание активистов общественных организаций, на которых мы обычно подводим итоги уходящего года и делаем прогнозы на следующий год, - поясняет Василий Поляков.









Вот как активист пояснил принятое решение:





- Это месседж лидерам демократических организаций, в первую очередь – правоцентристской коалиции, что пора уже заканчивать разработку процедуры выдвижения единого кандидата и переходить к непосредственной деятельности. Нужно начинать кампанию кандидата от правоцентристской коалиции либо от более широкой коалиции, а не ожидать развития событий.





- То есть, гомельчане призывают правоцентристскую структуру поскорее определиться с единым кандидатом?





- В первую очередь это обращение к правоцентристской коалиции. Но в переговорах участвуют и представители других организаций; мы надеемся, что в конце концов это поможет правоцентристам наконец определиться.





- Как вы считаете, в итоге удастся выйти на единого кандидата в президенты от широкой коалиции?





- Сейчас это возможно, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Особенность ситуации в том, что, если раньше было много желающих участвовать в президентской кампании, то сейчас их ряды существенно сократились.





- Почему же? И Ольга Ковалькова, и Алексей Янукевич, «Говори правду»… Желающих как раз немало.





- Мы говорим о серьезном намерении, а не о простом участии, о решении неких своих корпоративных интересов. Тот же Янукевич вынужден участвовать в кампании, чтобы каким-то образом решить проблемы своей партии, а не потому что он собирается побеждать.





А мы ведем разговор о единстве если не всей оппозиции, то демократической части оппозиции, главной целью которой является победа, а не заявить о себе.









- А если все-таки не удастся определить единого кандидата?





- Если не удается выдвинуть единого кандидата от правоцентристской коалиции либо от широкой коалиции, тогда мы не участвуем в работе команд отдельных кандидатов. Это получится работа ради работы, и не более того.