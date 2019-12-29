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Впервые в истории независимой Беларуси. В Минск приедет госсекретарь США
30.12.2019 16:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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фото: narodna-pravda.ua
Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил, что Беларусь и США прорабатывают детали визита.
Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео планируется 4 января, передает
Стороны собираются обсудить все вопросы, касающиеся американо-белорусских отношений. Также на повестке – тема региональной безопасности.
Госсекретарь США посетит Беларуси впервые за время ее независимости. Однако за последние полгода это уже второй визит высокого уровня – в конце лета Беларусь посещал ныне ушедший в отставку советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Беларусь в графике поездок Помпео стоит между Украиной и Казахстаном. Сам Майкл Помпео в своем Twitter заявил, что в наступающем году посетит, помимо этих стран, Узбекистан и Кипр. Во время визитов Помпео собирается "подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии".
3 января Помпео будет в Киеве, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими высшими должностными лицами. Далее, 4 января, отправится в Минск. А уже 5 января - в Нур-Султан.
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Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил, что Беларусь и США прорабатывают детали визита.
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