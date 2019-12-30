Решение Смолевичского районного Совета депутатов от 5 декабря 2019 года №83

На основании пункта 2 статьи 230 и пункта 10 статьи 241 Налогового кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Уменьшить в 2 раза ставки земельного налога и налога на недвижимость для:

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым тарифам (ценам) на эти услуги для населения;

комбинатов бытового обслуживания населения, расположенных на территории района;

организаций деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», в 2020 – 2021 годах.

Увеличить:

2.1. ставки налога на недвижимость для физических лиц – в 1,1 раза, индивидуальных предпринимателей, организаций – в 2 раза, за исключением:

организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения;

организаций потребительской кооперации;

организаций, оказывающих в установленном законодательством порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь обществу с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Смолевичи» и (или) государственному учреждению «Минский областной клуб «Виктория»;

2.2. ставки земельного налога для физических лиц – в 1,1 раза, организаций – в 2 раза, за исключением:

организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения;

организаций потребительской кооперации;

организаций, оказывающих в установленном законодательством порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь обществу с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Смолевичи» и (или) государственному учреждению «Минский областной клуб «Виктория»;

организаций застройщиков, товариществ собственников, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, и иных потребительских кооперативов;

организаций, получающих субсидии из местных бюджетов при осуществлении городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Признать утратившими силу:

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость»;

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 20 июня 2017 г. № 146 «О внесении дополнения в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65»;

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 23 октября 2017 г. № 165 «О внесении изменения в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65»;

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 30 ноября 2017 г. № 168 «О внесении изменений в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65»;

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 9 февраля 2018 г. № 188 «О внесении изменений в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65»;

решение Смолевичского районного Совета депутатов от 17 декабря 2018 г. № 37 «О внесении дополнения в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. № 65».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi». Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель М.М.Клюева