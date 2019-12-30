Группа «Стекловата» пересняла легендарный клип на песню «Новый год». Это тоже хит!

Источник материала: KYKY

2019-й заканчивается триумфально. Русская группа «Стекловата» с помощью МТС выпустила ремейк клипа «Новый год», изначальной версии которого вот-вот исполнится 20 лет. Мы не соврем, если скажем, что эти и трек, и клип – бессмертные хиты. Признайтесь: они преследуют вас каждый декабрь!

В ролике трое из четверых участников группы снова собрались вместе: это Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. А вот Артура Еремеева в клипе нет: зато его строчки поет неизвестный исполнитель в костюме Деда Мороза – это одна из немногих деталей, по которой старая и новая версии различаются. Ремейк клипа практически каждым кадром повторяет оригинальный видеоряд: например, свитерами героев и снежинками на фоне.

На момент публикации заметки на YouTube клип просмотрели около 90 тысяч раз. В VK статистика более впечатляющая: за три дня – свыше 1,5 миллионов просмотров.

А вот клип-первоисточник, выпущенный в 2001 году. Он долго оставался незамеченным, пока не получил вирусную популярность в 2008-м, попав в сеть: