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Группа «Стекловата» пересняла легендарный клип на песню «Новый год». Это тоже хит!

31.12.2019 11:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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2019-й заканчивается триумфально. Русская группа «Стекловата» с помощью МТС выпустила ремейк клипа «Новый год», изначальной версии которого вот-вот исполнится 20 лет. Мы не соврем, если скажем, что эти и трек, и клип – бессмертные хиты. Признайтесь: они преследуют вас каждый декабрь!

В ролике трое из четверых участников группы снова собрались вместе: это Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. А вот Артура Еремеева в клипе нет: зато его строчки поет неизвестный исполнитель в костюме Деда Мороза – это одна из немногих деталей, по которой старая и новая версии различаются. Ремейк клипа практически каждым кадром повторяет оригинальный видеоряд: например, свитерами героев и снежинками на фоне. 

На момент публикации заметки на YouTube клип просмотрели около 90 тысяч раз. В VK статистика более впечатляющая: за три дня – свыше 1,5 миллионов просмотров.

А вот клип-первоисточник, выпущенный в 2001 году. Он долго оставался незамеченным, пока не получил вирусную популярность в 2008-м, попав в сеть:

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2019-й заканчивается триумфально. Русская группа «Стекловата» с помощью МТС выпустила ремейк клипа «Новый год», изначальной версии которого вот-вот исполнится 20...
 
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