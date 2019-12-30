Как будут ходить автобусы во время капремонта путепровода в Новодворцах

Источник материала: Слуцк Город





В связи с проведением капитального ремонта путепровода через железную дорогу вблизи «ДУП ССК», филиал «Автобусный парк №2» предоставляет информацию о движении автобусов по городским и пригородным маршрутам.

Движение по городским маршрутам №2 «Мясокомбинат – ССК», №7 «Мясокомбинат – База ОПС», №12 «СЭС – ССК», №22 «Чехова – База ОПС» будет осуществляться по существующему расписанию, но только до остановочного пункта «РСУ» (в районе кафе «Аквамарин»).

Движение пригородных маршрутов «Слуцк –Исерно ч/з Б.Сливу», «Слуцк – В.Быков», «Слуцк – Солигорск ч/з Погост» будет организовано по участку объезда по ул. Кирова в д. Новодворцы и автомобильной дороге Н–9490 Козловичи – Новодворцы с учреждением тарифного остановочного пункта «поворот Козловичи» в районе ССК.

Указанные пригородные автобусы будут курсировать по объездному пути мимо городской свалки.

Для подвоза пассажиров в вечернее время от остановочного пункта «поворот Козловичи» в будние дни будет организовано движение по дополнительному пригородному маршруту «Слуцк – поворот Козловичи» временем отправления от автовокзала «Слуцк» 16.40, от остановки «пов. Козловичи» 17.04 с тарифным остановочным пунктом «Экологический центр» (ул. М. Богдановича, д. 134 - время по расписанию 17.13) с возможностью пересадки на городской автобус маршрута № 2.

На пригородном маршруте «Слуцк – В.Быков» будет изменено расписание. Время отправления от автовокзала «Слуцк» изменится с 7.50 на 7.40, время отправления от ост. п. «В.Быков» изменится с 8.50 на 8.40. Данные изменения вносятся для осуществления пересадки пассажиров в утреннее время на остановочном пункте «Экологический центр» (время по расписанию 7.49) с городского маршрута №2 в пригородный автобус «Слуцк – В.Быков» для подвоза до ост п. «пов. Козловичи» (ССК) по тарифам на пригородные автомобильные перевозки.

Если у вас остались вопросы, звоните по телефонам: 114 или 8(01795) 5-23-75.

Напомним, движение через путепровод рядом с ССК закроется с 3 января , работы планируют завершить к началу лета.



Slutsk-Gorod.by

по информации АП-2