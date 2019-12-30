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Мебельные ручки: правила ухода и рекомендации относительно покупки
31.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Как ухаживать за мебельными ручками из дерева, металла, пластика и где купить качественные изделия. Разнообразие каталога «ВиЯр».
У качественной мебели нет таких элементов, которые были бы не важны для работы всего изделия. Вот почему
Деревянные ручки для мебели
Дерево — самый капризный материал, а потому правила ухода за ним нужно изучить основательно. Проще всего, если у вас лакированные ручки. Тогда их можно протирать влажной тряпочкой, а после этого сухим и мягким материалом, не оставляющим ворса, натирать поверхность до блеска. Подходит тут и обычная вода, и специальное средство для лакированных изделий.
Если дополнительной защиты в виде толстого слоя лака нет, учитывайте такие правила:
Если вы хотите что-то максимально устойчивое, то купить ручки для мебели в Минске лучше в пластике, металле или стекле.
Как ухаживать за пластиковыми, стеклянными и металлическими ручками
Здесь нет практически никаких строгих правил. Все три варианта изделий можно протирать влажной тряпкой — как со специальными составами, так и с мыльным раствором. А чтобы элементы хорошо выглядели и блестели, можно приобрести специальные средства с маслами и другими компонентами, которыми ручки можно начищать время от времени. Из всех трех материалов больше всего боится царапин пластик, но и при работе со стеклом либо металлом не стоит брать губки с абразивными поверхностями.
Где выбрать качественные ручки для мебели
Чем качественнее изделия изначально, тем дольше они будут служить даже при минимальном уходе. Вот почему стоит заглянуть в магазин «ВиЯр». Это большой каталог товаров, предназначенных для производства мебели: листовые материалы, фурнитура, вешалки, комплектующие и многое другое. В ассортименте есть все, что нужно для изготовления кухонь, шкафов-купе, стеллажей и других корпусных изделий.
Но большой выбор — это не все плюсы. Стоимость изделий тоже порадует покупателей: цены на крючки для мебели здесь намного ниже, чем у многих других магазинов, а качество гарантировано каждому заказчику.
«ВиЯр» — это магазин, где можно заказать самые надежные материалы и изделия, которые даже при соблюдении самых простых правил ухода прослужат долгие годы. Не являются исключениями и ручки для мебели — модели, представленные в магазине, исчисляются сотнями разных вариантов. Это и классические, и оригинальные решения под любой дизайн.
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Как ухаживать за мебельными ручками из дерева, металла, пластика и где купить качественные изделия. Разнообразие каталога «ВиЯр».
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