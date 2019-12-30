ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мебельные ручки: правила ухода и рекомендации относительно покупки

31.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Как ухаживать за мебельными ручками из дерева, металла, пластика и где купить качественные изделия. Разнообразие каталога «ВиЯр».

У качественной мебели нет таких элементов, которые были бы не важны для работы всего изделия. Вот почему ручки для мебели на viyar.by — это товары, которые пользуются таким колоссальным спросом. Даже с учетом того, что они небольшого размера и выполняют только две функции (помогают открывать створки и украшают изделие), к их выбору предъявляется много требований. Не меньше особенностей связано и с уходом за мебельными ручками. Разберемся, как правильно это делать в зависимости от материала.


Деревянные ручки для мебели

Дерево — самый капризный материал, а потому правила ухода за ним нужно изучить основательно. Проще всего, если у вас лакированные ручки. Тогда их можно протирать влажной тряпочкой, а после этого сухим и мягким материалом, не оставляющим ворса, натирать поверхность до блеска. Подходит тут и обычная вода, и специальное средство для лакированных изделий.

Если дополнительной защиты в виде толстого слоя лака нет, учитывайте такие правила:

  • Дерево лучше протирать сухой тряпкой, просто убирая пыль. Если же требуется оттереть легкое загрязнение, тряпку можно намочить, а потом очень тщательно отжать.
  • Когда форма сложная, используйте для устранения пыли что-то пушистое. Если вы заглянете в интернет-магазин ручек для мебели в Беларуси «ВиЯр», то увидите, что там много нестандартных решений. Для таких элементов используют пушистые метелки от пыли, а если деталей очень много, подойдет даже пушистая кисточка для пудры.
  • Для загрязнений, которые не оттираются сухой или слегка влажной тряпкой, нужно покупать специальную косметику для мебели. Берите составы для дерева — они и эффективные, и щадят деревянную поверхность.
  • Оберегайте деревянные ручки от абразивных поверхностей и веществ, сильной бытовой химии, острых предметов. Поверхность материала довольно мягкая и податливая, а потому быстро портится от соприкосновения со всем перечисленным.

Если вы хотите что-то максимально устойчивое, то купить ручки для мебели в Минске лучше в пластике, металле или стекле.

Как ухаживать за пластиковыми, стеклянными и металлическими ручками

Здесь нет практически никаких строгих правил. Все три варианта изделий можно протирать влажной тряпкой — как со специальными составами, так и с мыльным раствором. А чтобы элементы хорошо выглядели и блестели, можно приобрести специальные средства с маслами и другими компонентами, которыми ручки можно начищать время от времени. Из всех трех материалов больше всего боится царапин пластик, но и при работе со стеклом либо металлом не стоит брать губки с абразивными поверхностями.


Где выбрать качественные ручки для мебели

Чем качественнее изделия изначально, тем дольше они будут служить даже при минимальном уходе. Вот почему стоит заглянуть в магазин «ВиЯр». Это большой каталог товаров, предназначенных для производства мебели: листовые материалы, фурнитура, вешалки, комплектующие и многое другое. В ассортименте есть все, что нужно для изготовления кухонь, шкафов-купе, стеллажей и других корпусных изделий.

Но большой выбор — это не все плюсы. Стоимость изделий тоже порадует покупателей: цены на крючки для мебели здесь намного ниже, чем у многих других магазинов, а качество гарантировано каждому заказчику.

«ВиЯр» — это магазин, где можно заказать самые надежные материалы и изделия, которые даже при соблюдении самых простых правил ухода прослужат долгие годы. Не являются исключениями и ручки для мебели — модели, представленные в магазине, исчисляются сотнями разных вариантов. Это и классические, и оригинальные решения под любой дизайн.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ухаживать за мебельными ручками из дерева, металла, пластика и где купить качественные изделия. Разнообразие каталога «ВиЯр».
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогоднее поздравление председателя райисполкома Александра Бутарева – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика