Мебельные ручки: правила ухода и рекомендации относительно покупки

Источник материала: Слуцк Город

Как ухаживать за мебельными ручками из дерева, металла, пластика и где купить качественные изделия. Разнообразие каталога «ВиЯр».

У качественной мебели нет таких элементов, которые были бы не важны для работы всего изделия. Вот почему ручки для мебели на viyar.by — это товары, которые пользуются таким колоссальным спросом. Даже с учетом того, что они небольшого размера и выполняют только две функции (помогают открывать створки и украшают изделие), к их выбору предъявляется много требований. Не меньше особенностей связано и с уходом за мебельными ручками. Разберемся, как правильно это делать в зависимости от материала.





Деревянные ручки для мебели

Дерево — самый капризный материал, а потому правила ухода за ним нужно изучить основательно. Проще всего, если у вас лакированные ручки. Тогда их можно протирать влажной тряпочкой, а после этого сухим и мягким материалом, не оставляющим ворса, натирать поверхность до блеска. Подходит тут и обычная вода, и специальное средство для лакированных изделий.

Если дополнительной защиты в виде толстого слоя лака нет, учитывайте такие правила:

Дерево лучше протирать сухой тряпкой, просто убирая пыль. Если же требуется оттереть легкое загрязнение, тряпку можно намочить, а потом очень тщательно отжать.

Когда форма сложная, используйте для устранения пыли что-то пушистое. Если вы заглянете в интернет-магазин ручек для мебели в Беларуси «ВиЯр», то увидите, что там много нестандартных решений. Для таких элементов используют пушистые метелки от пыли, а если деталей очень много, подойдет даже пушистая кисточка для пудры.

Для загрязнений, которые не оттираются сухой или слегка влажной тряпкой, нужно покупать специальную косметику для мебели. Берите составы для дерева — они и эффективные, и щадят деревянную поверхность.

Оберегайте деревянные ручки от абразивных поверхностей и веществ, сильной бытовой химии, острых предметов. Поверхность материала довольно мягкая и податливая, а потому быстро портится от соприкосновения со всем перечисленным.

Если вы хотите что-то максимально устойчивое, то купить ручки для мебели в Минске лучше в пластике, металле или стекле.

Как ухаживать за пластиковыми, стеклянными и металлическими ручками

Здесь нет практически никаких строгих правил. Все три варианта изделий можно протирать влажной тряпкой — как со специальными составами, так и с мыльным раствором. А чтобы элементы хорошо выглядели и блестели, можно приобрести специальные средства с маслами и другими компонентами, которыми ручки можно начищать время от времени. Из всех трех материалов больше всего боится царапин пластик, но и при работе со стеклом либо металлом не стоит брать губки с абразивными поверхностями.





Где выбрать качественные ручки для мебели

Чем качественнее изделия изначально, тем дольше они будут служить даже при минимальном уходе. Вот почему стоит заглянуть в магазин «ВиЯр». Это большой каталог товаров, предназначенных для производства мебели: листовые материалы, фурнитура, вешалки, комплектующие и многое другое. В ассортименте есть все, что нужно для изготовления кухонь, шкафов-купе, стеллажей и других корпусных изделий.

Но большой выбор — это не все плюсы. Стоимость изделий тоже порадует покупателей: цены на крючки для мебели здесь намного ниже, чем у многих других магазинов, а качество гарантировано каждому заказчику.

«ВиЯр» — это магазин, где можно заказать самые надежные материалы и изделия, которые даже при соблюдении самых простых правил ухода прослужат долгие годы. Не являются исключениями и ручки для мебели — модели, представленные в магазине, исчисляются сотнями разных вариантов. Это и классические, и оригинальные решения под любой дизайн.