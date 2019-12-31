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«Наш 2019». Подводим итоги года

31.12.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

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Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром праздника стали площадки у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Всю ночь здесь работали ярмарочные ряды. Кульминацией новогодней ночи стало яркое пиротехническое шоу.

Подробности – в материале корреспондента Вероники Сайко.

«Наш 2019». Подводим итоги года

Новый год – это праздник, который даже взрослых заставляет поверить в сказку. А как иначе? Ведь только он способен объединить всех жителей и гостей столицы в одну большую семью. Но самое масштабное световое шоу состоялось возле Дворца спорта.

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«Наш 2019». Подводим итоги года

Немига наравне с Октябрьской площадью стала эпицентром народных гуляний. Сюда ненадолго переместился настоящий парк аттракционов. Развлечения были организованы как для любителей экстрима, так и для самых маленьких жителей города.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

Здесь же можно было выпить согревающего глинтвейна, попробовать имбирный пряник и продегустировать раков и устриц: праздничный кирмаш работал до 4 ночи. И пока все отдыхали, продавцы ярмарки продолжали вкусно кормить минчан и гостей столицы.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

Жанна Хомичёнок, продавец:
Это лучший рабочий день, который можно придумать. У всех хорошее настроение, все друг друга поздравляют, все обнимаются, дарят мандаринки, конфеты.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

К слову о тех, кто стойко нес дежурство в эту ночь. Бригады скорой помощи работали на всех площадках, где проходили гуляния. Им повезло: праздник прошел без серьезных происшествий. А значит, было время поздравить близких хотя бы по телефону.

Фельдшер бригады Екатерина Болошенко поделилась: это уже ее третий Новый год в карете скорой. В общем, девушке не привыкать.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

Екатерина Болошенко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 1 Минска:
С коллегами всегда приятно встретить Новый год. Конечно, хочется встретить его с коллегами не в машине скорой помощи, не на визите, но это, к сожалению, не от нас зависит.

Работники скорой признались: больше всего их заставила понервничать дискотека на льду, проходившая неподалеку.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

Вероника Сайко, корреспондент:
Если вы переборщили с оливье или мандаринами, избавиться от лишних калорий можно было прямо здесь, на крытом катке. Кстати, работал он в праздничную ночь до 4 часов. И надо сказать, желающих встретить Новый год на коньках было немало!

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

На Октябрьской площади возле одной из самых красивых и высоких елок СНГ все желающие тоже могли массово пуститься в пляс – правда, уже на более устойчивом покрытии. Здесь ближе к утру выступали диджеи. Гости концерта не только охотно поддерживали артистов, но и с радостью делились эмоциями от праздника с окружающими.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

Мы хотели пойти на елку, но вдруг услышали музыку, и нам сразу захотелось танцевать.

«Наш 2019». Подводим итоги года

Не зря пришли, понравилась дискотека, концерт отличный.

«Наш 2019». Подводим итоги года

Сначала был дома в кругу семьи. Потом с другом сюда пришел. Потанцевали, послушали хорошую музыку.

Говорят: как встретишь Новый год – так его и проведешь. Так что не остается сомнений: для всех белорусов и гостей нашей страны он будет ярким и веселым. Ведь даже те, кто жаловался на отсутствие новогоднего настроения, в эту ночь наконец-то смогли его прочувствовать. А заодно ненадолго поверить в Деда Мороза и загадать самое искреннее желание под бой курантов.

«Наш 2019». Подводим итоги года

«Наш 2019». Подводим итоги года

 
Теги: Минск
 
 
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