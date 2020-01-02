Источник материала: Виртуальный Брест

Вот бывает так, когда общество внезапно принимает сторону человека, совершившего наказуемое деяние. На этот раз так случилось с регистратором, который "рискнул" представить на суд общественности злостное нарушение - пересечение двойной сплошной и проезд на красный . И в соцсетях, и у нас на сайте разгорелись дискуссии. Сегодня мы представляем вам рассуждения самого автора, может быть кому-то они "откроют глаза" на ситуацию в целом.

Ознакомившись с комментариями, легко понять, как просто можно манипулировать населением. Люди делают выводы, не вдаваясь в детали событий, которые очевидны. Не пытаются понять, почему так произошло. Какие были причины у "шестёрки-тошнота" и "шумахера-без тормозов"?

Увидев название, пытаются найти в ролике "знакомые буквы". Определить, кто "тошнот" и поставить, тем самым, себе галочку, что я справился и нашёл "героя". Таким людям нельзя смотреть новости БТ. Скажут, что завод АКБ будет соответствовать передовым технологиям и нормам выбросам по экологии - Ура! Пойдут туда работать! А действительно ли так?!

Хорошо, что кто-то анализирует ситуацию, отличает красный от зелёного, видит "полицейские", выезды из дворов, и даже считает столбы для определения расстояния и имея время находит скорость.

Попробую "копнуть глубже" и дать свою оценку событий и просто расставить приоритеты.

Начнём с даты 1 января - улицы не загружены автомобилями и пешеходами. А светофоры работают, и приходится стоять и смотреть на пустые перекрёстки в спальных районах. Мой первый - это Вульковская-Колесника, там поменяли режим работы светофора и теперь стоишь дольше, чем раньше.

Пешеходы ходят на красный, не хотят стоять минуту. Кому-то покажется, что опять "шестерю", но в тот день я видел проезд и переход на красный неоднократно. А на этом видео человек за одну минуту удивил больше чем остальные. Вот и предложил его на суд общественности. Звук с видео удалён, но если поставить более динамичную музыку, восприятие скорости изменится. У самого тоже иногда появляется желание не стоять на пустом перекрёстке, но контролируешь свои желания и соблюдаешь ПДД.

Итак, пристроилось сзади красное авто, когда я стоял на вышесказанном перекрестке.

После новогодней ночи желания быть за рулём не было, из дома не хотелось выходить, но надо. В салоне трое детей, двое не мои, подростки (ответственность ) а то, если чё, как потом... Двигатель моего 115 лошадиного семейного Вага не вышел ещё на рабочую температуру, поэтому не давил, в момент обгона у меня скорость была около 44 км/ч (холодный двигатель выделяет больше СО - забота о природе) да и разгонять там нет смысла - ПП и полицейский и опять ПП, а потом перекрёсток.

А на Автономии песок на асфальте, если Вас там не сносило на припаркованные авто, то Вы тоже тошноты получается!? А я там наваливал до Омы, но там полицейского вкатали, после наезда на пешика. И на этих всех пешеходных переходах, в темное (утро-вечер) время, мне часто как из ниоткуда появлялись пешеходы.

В комментах: "почему не перестроился" в правую. Если бы не было маршрутки, перестроился бы. А так, включая поворотник перед съездами на парковку, меняя полосу у водителя Газели были бы сомнения в моем направлении движения. Это понятно?

Да, в тот день я ехал медленнее, чем обычно в этом месте, ну на 5-7км/ч. Но ни как не 20-30 км/ч, как всем хочется думать. И торопиться нам было некуда, весь год ещё впереди. Подстраиваться под трафик надо, но ведь пусто. А в тёмное время там вообще надо "нести на руках" автомобиль - школа, садик, дома с детворой.

Когда ниссанчик пошёл на обгон, я не удивился. Не новость и проезд на красный. Мало ли куда очень надо. Но потом он скинул темп, и на Московской "тошнил" в левом ряду. И оказался опять в зеркале заднего вида. А смысл было так лететь?

Так что считаю, что лежачие полицейские надо убирать, насилуют подвеску, мешают автобусам и их пассажирам, загрязняют воздух выбросами. "Шумахерам" они не помеха. А светофоры обязательно своевременно адаптировать под трафик. На Колесника меньше машин собирается, чем на Вульковской: почему бы не отключать в режим желтого на выходные? И других моментов много: от Бреста до Кобрина камер штук 11. Многовато для 50 км.

А жителям города Бреста желаю трезво смотреть на вещи и анализировать поступающую информацию. Ну и уважать друг друга.