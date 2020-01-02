ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стаж вождения 30 лет. По русскому 3. Исповедь того самого "тошнота", которого заплевали

03.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот бывает так, когда общество внезапно принимает сторону человека, совершившего наказуемое деяние. На этот раз так случилось с регистратором, который "рискнул" представить на суд общественности злостное нарушение - пересечение двойной сплошной и проезд на красный. И в соцсетях, и у нас на сайте разгорелись дискуссии. Сегодня мы представляем вам рассуждения самого автора, может быть кому-то они "откроют глаза" на ситуацию в целом.

Стаж вождения 30 лет. По русскому 3. Исповедь того самого "тошнота", которого заплевали

Ознакомившись с комментариями, легко понять, как просто можно манипулировать населением. Люди делают выводы, не вдаваясь в детали событий, которые очевидны. Не пытаются понять, почему так произошло. Какие были причины у "шестёрки-тошнота" и "шумахера-без тормозов"?

Увидев название, пытаются найти в ролике "знакомые буквы". Определить, кто "тошнот" и поставить, тем самым, себе галочку, что я справился и нашёл "героя". Таким людям нельзя смотреть новости БТ. Скажут, что завод АКБ будет соответствовать передовым технологиям и нормам выбросам по экологии - Ура! Пойдут туда работать! А действительно ли так?!

Хорошо, что кто-то анализирует ситуацию, отличает красный от зелёного, видит "полицейские", выезды из дворов, и даже считает столбы для определения расстояния и имея время находит скорость.

Попробую "копнуть глубже" и дать свою оценку событий и просто расставить приоритеты.

Начнём с даты 1 января - улицы не загружены автомобилями и пешеходами. А светофоры работают, и приходится стоять и смотреть на пустые перекрёстки в спальных районах. Мой первый - это Вульковская-Колесника, там поменяли режим работы светофора и теперь стоишь дольше, чем раньше.

Пешеходы ходят на красный, не хотят стоять минуту. Кому-то покажется, что опять "шестерю", но в тот день я видел проезд и переход на красный неоднократно. А на этом видео человек за одну минуту удивил больше чем остальные. Вот и предложил его на суд общественности. Звук с видео удалён, но если поставить более динамичную музыку, восприятие скорости изменится. У самого тоже иногда появляется желание не стоять на пустом перекрёстке, но контролируешь свои желания и соблюдаешь ПДД.

Итак, пристроилось сзади красное авто, когда я стоял на вышесказанном перекрестке.

После новогодней ночи желания быть за рулём не было, из дома не хотелось выходить, но надо. В салоне трое детей, двое не мои, подростки (ответственность ) а то, если чё, как потом... Двигатель моего 115 лошадиного семейного Вага не вышел ещё на рабочую температуру, поэтому не давил, в момент обгона у меня скорость была около 44 км/ч (холодный двигатель выделяет больше СО - забота о природе) да и разгонять там нет смысла - ПП и полицейский и опять ПП, а потом перекрёсток.

А на Автономии песок на асфальте, если Вас там не сносило на припаркованные авто, то Вы тоже тошноты получается!? А я там наваливал до Омы, но там полицейского вкатали, после наезда на пешика. И на этих всех пешеходных переходах, в темное (утро-вечер) время, мне часто как из ниоткуда появлялись пешеходы.

В комментах: "почему не перестроился" в правую. Если бы не было маршрутки, перестроился бы. А так, включая поворотник перед съездами на парковку, меняя полосу у водителя Газели были бы сомнения в моем направлении движения. Это понятно?

Да, в тот день я ехал медленнее, чем обычно в этом месте, ну на 5-7км/ч. Но ни как не 20-30 км/ч, как всем хочется думать. И торопиться нам было некуда, весь год ещё впереди. Подстраиваться под трафик надо, но ведь пусто. А в тёмное время там вообще надо "нести на руках" автомобиль - школа, садик, дома с детворой.

Когда ниссанчик пошёл на обгон, я не удивился. Не новость и проезд на красный. Мало ли куда очень надо. Но потом он скинул темп, и на Московской "тошнил" в левом ряду. И оказался опять в зеркале заднего вида. А смысл было так лететь?

Так что считаю, что лежачие полицейские надо убирать, насилуют подвеску, мешают автобусам и их пассажирам, загрязняют воздух выбросами. "Шумахерам" они не помеха. А светофоры обязательно своевременно адаптировать под трафик. На Колесника меньше машин собирается, чем на Вульковской: почему бы не отключать в режим желтого на выходные? И других моментов много: от Бреста до Кобрина камер штук 11. Многовато для 50 км.

А жителям города Бреста желаю трезво смотреть на вещи и анализировать поступающую информацию. Ну и уважать друг друга.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вот бывает так, когда общество внезапно принимает сторону человека, совершившего наказуемое деяние. На этот раз так случилось с регистратором, который "рискнул"...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика