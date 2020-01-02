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Ищем очевидцев ДТП на ул. Московской в Бресте 24 декабря
03.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! 24.12.19 примерно в 16:20-16:30 была авария на Московской, в сторону центра на светофоре, но не доезжая до перекрестка с Пионерской.
Если у кого-нибудь из участников движения сохранилась запись с регистратора, просьба помочь.
Столкнулись БМВ и джип
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