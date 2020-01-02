Ищем очевидцев ДТП на ул. Московской в Бресте 24 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте, помогите, пожалуйста! 24.12.19 примерно в 16:20-16:30 была авария на Московской, в сторону центра на светофоре, но не доезжая до перекрестка с Пионерской.





Если у кого-нибудь из участников движения сохранилась запись с регистратора, просьба помочь.





Столкнулись БМВ и джип