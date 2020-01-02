«Белоруснефть»: дефицита топлива не ожидается, запасов хватит минимум на 10 дней

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня стало известно , что поставки нефти для белорусских НПЗ из России прекращены. В концерне «Белнефтехим» сообщили, что сейчас идет «активная работа над заключением январских контрактов».





Пока встает вопрос: что будет с топливом? В «Белоруснефти» корреспонденту Onliner сообщили, что дефицита топлива не ожидается, запасов хватит минимум на 10 дней.





По словам заместителя генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергея Каморникова, поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно. «Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней. Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети „Белоруснефть“ работают в штатном режиме», — подчеркнул он.