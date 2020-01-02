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«Белоруснефть»: дефицита топлива не ожидается, запасов хватит минимум на 10 дней
03.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Пока встает вопрос: что будет с топливом? В «Белоруснефти» корреспонденту Onliner сообщили, что дефицита топлива не ожидается, запасов хватит минимум на 10 дней.
По словам заместителя генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергея Каморникова, поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно. «Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней. Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети „Белоруснефть“ работают в штатном режиме», — подчеркнул он.
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