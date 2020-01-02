«На Песчатке стоим уже 8 часов. Одни русские...» Что сейчас с очередями на границе

Источник материала: Виртуальный Брест

В автомобильных пунктах пропуска на белорусской границе сохраняется оживление, свойственное для праздничных дней. По официальным данным, выезда в Польшу ожидают порядка 280 автомобилей, в Литву — около 180. Значительная часть транспорта — машины с российскими номерами, у соседей продолжаются новогодние каникулы.





«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов»

Наши читатели делятся на форуме переживаниями: на границе очереди, в которых приходится проводить много часов.

«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов. Только выехали с нашей границы. Впереди еще поляки. Пока не запускают. Это капец... Одни русские», — рассказал пользователь с ником pvl2010.

«Там 90% машин на российских номерах», — подтверждает читатель Onotole_Vasserman.

Ситуация стандартная: в период больших выходных и белорусы активно выезжают за рубеж, и россияне путешествуют транзитом через нашу страну.

Водители стараются угадать, через какой пункт пропуска удастся проехать быстрее.

«На „Берестовице“ белорусскую прошли за 15 минут, небольшая очередь от „дьютиков“ в сторону польской», — похвастался пользователь alenka-a.

Один из самых загруженных пунктов пропуска этим утром — «Брест» на границе с Польшей.

«„Брест“, стоим с 9 утра — не заехали еще в отстойник. Много россиян и поляков», — рассказал наш читатель с ником степа2009.

А вот в «Берестовице» вроде бы дела обстоят чуть лучше.

«Прошли границу на „Берестовице“. Итого 2,5 часа», — написал пользователь alenka-a.

Очереди в цифрах

На сайте Государственного пограничного комитета есть информация о ситуации в пунктах пропуска. По состоянию на 10:00 обстановка выглядит следующим образом.

Литва:

«Каменный Лог» — более 90 легковых авто;

«Лоша» — более 50 легковых авто;

«Бенякони» — более 40 легковых авто.

Польша:

«Брузги» — более 80 легковых авто;

«Берестовица» — более 40 легковых авто;

«Брест» — более 120 легковых авто;

«Домачево» — более 40 легковых авто.

В остальных пунктах пропуска, а также на украинском направлении, по информации на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, очередей нет.