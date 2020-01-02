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«На Песчатке стоим уже 8 часов. Одни русские...» Что сейчас с очередями на границе
03.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В автомобильных пунктах пропуска на белорусской границе сохраняется оживление, свойственное для праздничных дней. По официальным данным, выезда в Польшу ожидают порядка 280 автомобилей, в Литву — около 180. Значительная часть транспорта — машины с российскими номерами, у соседей продолжаются новогодние каникулы.
«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов»
Наши читатели делятся на форуме переживаниями: на границе очереди, в которых приходится проводить много часов.
«На „Песчатке“ стоим уже 8 часов. Только выехали с нашей границы. Впереди еще поляки. Пока не запускают. Это капец... Одни русские», — рассказал пользователь с ником pvl2010.
«Там 90% машин на российских номерах», — подтверждает читатель Onotole_Vasserman.
Ситуация стандартная: в период больших выходных и белорусы активно выезжают за рубеж, и россияне путешествуют транзитом через нашу страну.
Водители стараются угадать, через какой пункт пропуска удастся проехать быстрее.
«На „Берестовице“ белорусскую прошли за 15 минут, небольшая очередь от „дьютиков“ в сторону польской», — похвастался пользователь alenka-a.
Один из самых загруженных пунктов пропуска этим утром — «Брест» на границе с Польшей.
«„Брест“, стоим с 9 утра — не заехали еще в отстойник. Много россиян и поляков», — рассказал наш читатель с ником степа2009.
А вот в «Берестовице» вроде бы дела обстоят чуть лучше.
«Прошли границу на „Берестовице“. Итого 2,5 часа», — написал пользователь alenka-a.
Очереди в цифрах
На сайте Государственного пограничного комитета есть
Литва:
Польша:
В остальных пунктах пропуска, а также на украинском направлении, по информации на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, очередей нет.
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В автомобильных пунктах пропуска на белорусской границе сохраняется оживление, свойственное для праздничных дней. По официальным данным, выезда в Польшу...
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