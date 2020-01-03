Администрация Московского района Бреста информирует о пенсионном обеспечении в 2020 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на пенсионное обеспечение реализуется через Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон).





Законом закреплены условия предоставления трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой.

Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях в 2020 году предоставляется мужчинам – по достижении 62 лет, женщинам – по достижении 57 лет.

Согласно Закону с 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 года, женщинами 58 лет.

Обязательным условием для реализации права на трудовую пенсию по возрасту и трудовую пенсию за выслугу лет является наличие стажа работы (иной деятельности) с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – страховой стаж). Страховой стаж ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. Для назначения пенсии в 2020 году он должен составлять не менее 17 лет и 6 месяцев. Для назначения досрочных пенсий по возрасту родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим пять и более детей; инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, лилипутам и карликам требуется 5 лет страхового стажа (при выполнении других условий, предусмотренных законодательством).

Законом предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту при 10 годах страхового стажа лицам, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемый стаж. В частности, пенсия по возрасту при наличии страхового стажа не менее 10 лет (но менее требуемых для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях) назначается гражданам, имеющим общий стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. При такой же продолжительности страхового стажа – 10 лет – пенсия по возрасту назначается гражданам, которые длительное время (не менее 10 календарных лет, без учета времени нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не приобрели права на пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований», и имеют общий стаж работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

В общий стаж кроме периодов работы с уплатой обязательных страховых взносов включаются также периоды, предусмотренные частью второй статьи 51 Закона (в частности, служба в Вооруженных Силах СССР, Республики Беларусь, время ухода за детьми в возрасте до 3 лет (но не более 9 лет в общей сложности), период ухода за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постоянном уходе, период получения в дневной форме получения образования профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, получения пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей сложности и др.). Продолжительность общего стажа влияет также на размер пенсии. Максимально учитываемая продолжительность общего стажа составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Для реализации права на трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца установлены льготные требования по стажу работы инвалида или кормильца.

При назначении трудовой пенсии в 2020 году она исчисляется из заработка за последние 26 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. При этом в периодах работы, предпринимательской деятельности учитывается фактический заработок (доход), а за периоды иной деятельности, которые включены в стаж, в качестве фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы.

Ежегодно период для исчисления заработка увеличивается на 1 год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы. То есть в 2021 году он будет составлять 27 лет, в 2022 году – 28 лет и т.д.