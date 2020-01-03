|04.01.2020
|Кононович
Ирина Александровна
|управляющий делами Смолевичского райисполкома
|11.01.2020
|Парамонов
Николай Григорьевич
|заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|18.01.2020
|Клюева
Марина Михайловна
|председатель Смолевичского районного Совета депутатов
|25.01.2020
|Кузнецов
Игорь Ильич
|заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|01.02.2020
|Загорцев
Михаил Гаврилович
|председатель Смолевичского райисполкома
|08.02.2020
|Кононович
Ирина Александровна
|управляющий делами Смолевичского райисполкома
|15.02.2020
|Саскевич
Андрей Михайлович
|заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|22.02.2020
|Клюева
Марина Михайловна
|председатель Смолевичского районного Совета депутатов
|29.02.2020
|Михалевич
Руслан Анфимович
|первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|07.03.2020
|Парамонов
Николай Григорьевич
|заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|14.03.2020
|Кузнецов
Игорь Ильич
|заместитель председателя Смолевичского райисполкома
|21.03.2020
|Кононович
Ирина Александровна
|управляющий делами Смолевичского райисполкома
|28.03.2020
|Клюева
Марина Михайловна
|председатель Смолевичского районного Совета депутатов