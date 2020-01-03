04.01.2020

 

 Кононович

Ирина Александровна

 

 управляющий делами Смолевичского райисполкома
11.01.2020

 

 Парамонов

Николай Григорьевич

 

 заместитель председателя Смолевичского райисполкома
18.01.2020 Клюева

Марина Михайловна

 

 председатель Смолевичского районного Совета депутатов
25.01.2020 Кузнецов

Игорь Ильич

 

 заместитель председателя Смолевичского райисполкома
01.02.2020 Загорцев

Михаил Гаврилович

 

 председатель Смолевичского райисполкома
08.02.2020 Кононович

Ирина Александровна

 

 управляющий делами Смолевичского райисполкома
15.02.2020 Саскевич

Андрей Михайлович

 

 заместитель председателя Смолевичского райисполкома
22.02.2020 Клюева

Марина Михайловна

 

 председатель Смолевичского районного Совета депутатов
29.02.2020 Михалевич

Руслан Анфимович

 

 первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома
07.03.2020 Парамонов

Николай Григорьевич

 

 заместитель председателя Смолевичского райисполкома
14.03.2020 Кузнецов

Игорь Ильич

 

 заместитель председателя Смолевичского райисполкома
21.03.2020 Кононович

Ирина Александровна

 

 управляющий делами Смолевичского райисполкома
28.03.2020 Клюева

Марина Михайловна

 председатель Смолевичского районного Совета депутатов