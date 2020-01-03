Вот это подарок! Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании пенсионерам долгов по кредитам









- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.





В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.





Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году.





Популизм - не популизм, но хоть какой-то толк от выборов. Чего нам и не снилось.