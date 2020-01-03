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Вот это подарок! Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании пенсионерам долгов по кредитам

04.01.2020 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.



- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.

В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.

Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году.

Популизм - не популизм, но хоть какой-то толк от выборов. Чего нам и не снилось.
 
 
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Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.
 
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