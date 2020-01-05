«Я был сразу понят украинскими зрителями». Георгий Колдун об «X-Факторе» и различиях украинцев и белорусов

Источник материала: Tut.by

«Небо послало нам Колдуна!» — так эмоционально популярная певица и наставница проекта «X-Фактор» Оля Полякова прокомментировала появление Георгия Колдуна на украинской сцене. Участие в масштабном музыкальном шоу, любовь украинцев и настоящий успех — выход в суперфинал «X-Фактора»: за последние месяцы в жизни Георгия появилось много нового. Как открыть в себе новые грани через 15 лет выступлений на сцене, в чем разница белорусской и украинской ментальности и почему у нас не ценят своих — читайте в этом интервью.



Фото: stb.ua

«Звание „состоявшийся артист“, по-моему, должно присваиваться посмертно»

— Георгий, трудно было не заметить, как вы удивляетесь и смущаетесь каждый раз, когда проходите в следующий тур и слышите высокую оценку наставников проекта. Откуда эта неуверенность в своих силах?

— Мне кажется, абсолютная уверенность в себе — это тупик. По словам Бертрана Рассела: «Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений».

Быть уверенным в собственном таланте, фактуре на 100% было бы странно, потому что я представляю, что происходит в музыкальном мире, сколько в нем талантливых и харизматичных людей. Думаю, причина некоторой неуверенности именно в этом. Ну, и воспитание сказывается. Многие принимают элементарную культуру общения за стеснительность.

— В первом кастинге принимали участие десятки тысяч человек из разных стран, и возможность не пройти дальше была высока. Трудно морально подготовиться к соревнованию и потенциальному провалу, когда ты уже состоялся как артист?

— Вот к чему, а к этому я всегда готов. (Смеется.) Как говорил Гомер Симпсон: «Попытка — первый шаг к провалу».

В комментариях под видео с «X-Фактора» поначалу писали диаметрально противоположные вещи. От «да у нас его никто не знает, вот и поехал удачи на Украине искать» до «Колдун состоявшийся артист, профессиональный музыкант, чего он туда вообще поперся». Ребята, давайте определимся. (Улыбается.)

Что такое «профессиональный музыкант»? Да, я много лет занимаюсь музыкой, но у меня нет музыкального образования, я самоучка.

Я не поехал на «X-Фактор» «представлять страну», и Родина меня туда не отправляла, я не звонил прессе с просьбой «напишите об этом, пожалуйста»… И я вообще предполагал, что вся эта история останется незамеченной. Мне просто было интересно попробовать, потому что это для меня адреналин, удовольствие и опыт. Все остальное — вторично.

А звание «состоявшийся артист», по-моему, вообще должно присваиваться посмертно. Мне кажется, то, что мы называем пафосным словом «творчество» — это постоянное движение, а не одномоментный результат. Я мало задумываюсь о том, состоявшийся я или нет, мне интересен сам процесс. И это слишком важная часть моей жизни, чтобы останавливаться из-за чужих комментариев. Всегда найдутся люди, которые испытывают неприязнь к тем, кто пытается что-то делать. Они сидят дома на диване и точно знают, что ты тоже не имеешь права с него вставать.

Одно из запоминающихся выступлений Георгия на проекте — номер на песню «Don't stop me now» группы «Queen». Георгий отмечает, что задачи сделать ремейк не было: «Это не шоу „Точь-в-точь“, а дань уважения качественной музыке»

— Картинка, которую делает украинское телевидение, часто выгодно отличается от белорусской. Вас как человека, тесно связанного с телевизионной сферой, впечатлили возможности украинцев?

(Помимо музыки, важную часть в жизни Георгия занимает телевидение: сейчас он ведущий интеллектуального проекта «Я знаю», который выходит на телеканале «Беларусь 1». — Прим. ред.)

— Естественно, в Беларуси достаточно профессиональных людей. Но в Украине поражают масштабы этой «телемашины» и то, насколько мобильно, креативно и слаженно она работает. Вся команда на одной волне: от человека, который надевает на тебя петличный микрофон, до режиссера-постановщика.

За неделю люди создают настоящее шоу, решая все вопросы: от разработки идей номеров до их технической реализации. И каждый раз это живые музыканты, хорошая хореография, постоянная смена декораций. Украинский продакшн давно держит планку не ниже европейского уровня.



Скриншот выступления Георгия на проекте «X-Фактор» с песней «All of me»

При этом съемка происходит не в один-два дубля, а в прямом эфире. Нельзя остановиться и сказать: «Ребята, какая-то лажа началась, давайте перепишем».

Но все организовано так мастерски, что картинка, которую видит зритель, не вызывает вопросов, вся «кухня» остается незаметной и ничего лишнего не попадает в кадр.

Наблюдать за тем, как это работает — одно удовольствие. Другое — быть частью такой команды и соответствовать планке, которую она задает. Конечно, это очень впечатляет и стимулирует расти профессионально.

Во время одного из выступлений Георгия поднимали вверх на специальной конструкции. Момент, когда прикрепляли страховку, остался незаметным для зрителя

«Оля Полякова заряжала меня своей энергией, толкала вперед, иногда брала на слабо»

— Люди, которым нравится ваше творчество, в комментариях под видео пишут, что за время проекта вы их очень удивили, раскрылись по-новому. А сами себя — чем удивили?

— Тем, что я могу петь в пальто? (Смеется.)

Я не столько удивлен, сколько рад тому, что несмотря на разнообразие образов и музыкального материала, я на этом проекте никого не играл. Больше всего боялся, что если останусь собой, вместо того чтобы в кадре «давать артиста», аудитории это не понравится. Но все сложилось иначе.



Скриншот выступления Георгия в суперфинале проекта с песней «Снег»

Меня приятно удивило ощущение, что я был сразу понят и принят украинскими зрителями — с моей манерой общения, привычкой держаться на сцене, с особенностями — в поведении, а не в развитии, естественно…

В Беларуси это ощущение уже начинает притупляться. В какой-то момент тебе трудно объективно оценить самому, хорошо или плохо то, что ты делаешь. А со стороны ты этой оценки тоже не получаешь… Кроме, конечно, оценки комментаторов, которая есть всегда. Но о ней мы уже говорили.

— Вы очень раскрепощенно вели себя на сцене — откуда эта свобода и смелость в общении со зрителем?

— Активное движение на сцене всегда давалось мне сложно. Я никогда не считал себя рокером во внешних проявлениях: не вел себя на сцене, как Фредди Меркьюри и Стивен Тайлер…

Но команда, которая работает над номерами «X-Фактора», всегда просит больше: больше работы телом, больше работы мимикой, больше динамики, больше энергии. Хочешь не хочешь придется раскрепощаться.



Скриншот выступления Георгия с песней «It's my life»

Кроме того, в процессе подготовки с тобой работает не только режиссер-постановщик и педагог по вокалу, но и психолог, который акцентирует внимание на слабых местах и подсказывает, каким будет восприятие зрителя и как дать ему то, что необходимо.

— Вы часто говорили в интервью о том, что у вас никогда не было менеджера, вы привыкли полагаться на себя и самостоятельно принимать решения. Трудно было согласиться с тем, что в этом проекте главные решения — за наставником-женщиной , которая моложе и работает совсем в другом жанре?

— Я понимал, куда шел: качать права, капризничать, ставить условия — здесь это было бы абсолютно неуместно. Есть правила игры, и если ты не готов их принять и включиться в нее, ничего не выйдет. Но я благодарен за то, что никто не пытался меня ломать и перекраивать.



Фото: stb.ua/ С Олей Поляковой

На примере некоторых других телепроектов мы видим, как у человека, который сидит в кресле жюри или наставника, сносит крышу от собственной значимости. Он начинает чувствовать себя мелким феодалом и разговаривать так, будто может сохраниться на этом уровне, как в компьютерной игре. Хотя шоу закончится — и в глазах адекватных людей этот «феодал» навсегда останется крайне сомнительным персонажем.

Оля, как и все остальные члены жюри, очень неглупый, профессиональный человек, и во всем, что она делала, было воспитание, вежливость и чувство такта. Это подкупает и дает возможность иногда поступаться личными амбициями, потому что понимаешь: все болеют за общий результат. Особенно Оля.



Скриншот дуэта Георгия и Оли с песней «Shallow» из фильма «Звезда родилась»

Она заряжала меня своей энергией, толкала вперед, иногда брала на слабо — и я благодарен ей за это. За полтора месяца нашего общения я в своей работе попробовал то, чего не делал на сцене за 15 лет.

«Неприятных комментариев на русском языке действительно куда больше, чем на украинском»

— Как думаете, почему украинские зрители, для которых вы представитель другой страны, совершенно новый человек, отнеслись к вам так тепло: поддерживали в соцсетях и отдавали наибольшее количество голосов — вплоть до суперфинала?

— Мне кажется, что белорусы и украинцы достаточно сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что мы находимся по соседству. Я говорю сейчас о ментальности и темпераменте, об атмосфере, которая складывается в процессе общения. В ней нет напряженности, когда ты в Украине.

Понятно, что в любой стране есть разные люди, но открытость, душевность, «настоящесть» какая-то — то, что отличает тех украинцев, которых я успел узнать. С ними легко перейти на ты, сократить дистанцию и общаться доверительно, хотя обычно я не так уж быстро схожусь с людьми.

И я очень благодарен за тот кредит доверия и внимания, который получил от украинских зрителей.



Скриншоты комментариев, которые оставляли украинцы под видео на YouTube и в аккаунтах Георгия в соцсетях. Сам артист признается, что за время участия в проекте количество подписчиков в соцсетях увеличилось в три раза

— Когда смотришь концерты украинских исполнителей, видишь, что слушатели их любят и поддерживают. У нас все иначе. Почему?

— Не думаю, что все иначе. Просто наши люди более сдержанны в эмоциях. Они не настолько раскованы — в хорошем смысле слова.

Кроме того, украинский музыкальный рынок сам способствует тому, чтобы его любили и поддерживали. Он известен своим качеством, особенно на контрасте с тем, что сейчас происходит на постсоветском пространстве. Даже несмотря на то, что у нас не идут украинские музыкальные каналы, мы легко можем вспомнить пятерку сильных исполнителей из этой страны. А я, пока в ней находился, «зашазамил» просто кучу украинской музыки — и она очень интересная.

Там сформирована серьезная и конкурентная музыкальная среда, артисты видят, так скажем, «нравственные ориентиры» и держат планку.

— Ок, но вот вы, допустим, показали достойный результат на проекте, и все равно — многие комментарии белорусов обесценивающие и негативные…

— Не могу сказать, что чувствую переизбыток негатива от наших зрителей и слушателей. Хотя, когда читаешь комментарии под теми же выступлениями на «X-Факторе», неприятных отзывов на русском языке действительно куда больше, чем на украинском.

В целом, да: пренебрежительное отношение к своим артистам у нас норма. Возможно, по той причине, что шоу-бизнес застрял на месте и не дает слушателям того выбора, которого они ждут.

Кстати, часто люди просто не знают об артистах, которые делают хорошую музыку, но, к примеру, не появляются с ней на телевидении. Я не представляю, что должно случиться, чтобы кто-то, работая в теле- или радиоэфире, взял на себя ответственность и сказал: «Ребята, вот это круто: что-то новое, интересное — мы будем такое ставить. Давайте попробуем, и пусть зрители/слушатели решают, нравится им или нет».



Скриншот выступления с авторской песней на украинском «Досить»

Вместо этого все идет по накатанной. Машина как-то работает, периодически ее отвозят на ТО, но в целом — механизм все тот же, в нем ничего не меняется. Это общая тенденция, но, к счастью, случаются исключения.

Самое трудное, как мне кажется — найти баланс между желанием критиковать и что-то делать. Все смотрят на соседей и хотят, чтобы у нас сразу же стало так же, как у них.

И получается замкнутый круг: мы отстаем, критикуем, обесцениваем любые попытки сделать что-то новое — и еще больше опускаем то, что можно считать белорусским шоу-бизнесом, на дно.

Выходит, что бы ты ни сделал, получится плохо, поэтому, на всякий случай, лучше не делать ничего. Или, как говорил Михаил Жванецкий: «Не будем работать, пока экономика не появится».

Моя личная позиция такая: я никогда не оставляю негативных комментариев и не ставлю дизлайки. Могу отметить, если мне что-то понравилось, а если нет — просто не трачу на это свое время.

Выступление Георгия с песней на украинском языке тронуло зрителей, которые тут же отметили в комментариях, что белорус «неперевершений и найкращий» — спел на украинском не хуже отечественных артистов

— Обидно было читать, что «Георгий Колдун не смог победить» и что «победу над Георгием Колдуном одержала 17-летняя Элина Иващенко»?

— Я никогда не стремился к победе над кем-то. Только если к победе над тем, что было в прошлом. Нужно понимать, что суперфинал в этом проекте — вершина Эвереста. Получить на ней второе место, без поддержки Беларуси (голосовать за участников шоу могли только украинцы. — Прим. ред.) — это, по моим ощущениям, успех, а не повод для расстройства.

К тем людям, которые вместе со мной выходили на сцену, к Элине в том числе, я относился, как к коллегам по любимому делу — музыке. И, как сказал Андрей Данилко: «Я не представляю, как можно сравнивать, если в каждом из тех, кто вышел в финал, есть что-то свое, то, чего нет в другом».

Несмотря на то, что в финале я был старше всех, мне было чему поучиться и подметить: «Жалко, что я так пока не могу». Но взамен у меня есть индивидуальность, которая присуща только мне.



Скриншот выступления Георгия в суперфинале проекта с песней «Снег»

Как говорили в «О чем говорят мужчины», это не спорт, здесь нет объективных критериев. И хорошо, что в обычной жизни зрителям не приходится решать посредством СМС-голосования, кого они будут слушать.

— Оля Полякова «официально пригласила вас в украинский шоу-бизнес». Примете приглашение?

— Если будет возможность поработать в украинской музыкальной среде, я ей с радостью воспользуюсь. Я попробую в ближайшие месяцы организовать концерт, чтобы напрямую пообщаться с аудиторией. Мне есть что рассказать людям, есть что им отдать. Если все сложится, если украинцам понравится моя музыка и самобытность, это будет очень важный и радостный момент в моей жизни.