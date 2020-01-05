ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как экономист из Барановичей стала заниматься мыловарением. «Есть мыло, где каждую деталь я делаю пипеткой»

06.01.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Экономист одного из барановичских предприятий, 29-летняя Инга Ирчик после рождения ребенка занялась новым для себя ремеслом – мыловарением. Горожанка рассказала Intex-press, во сколько обошелся первый комплект принадлежностей для приготовления мыла, как долго «набивала руку» и какой доход приносит такое ремесло.

Как экономист из Барановичей стала заниматься мыловарением. «Есть мыло, где каждую деталь я делаю пипеткой»

Инга Ирчик разрисовывает мыло в виде мышек и крыс – символа Нового года. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Мыловарением я стала заниматься два года назад, когда у меня родился ребенок. На тот момент моя жизнь напоминала день сурка: пеленки да распашонки. Мне захотелось отвлечься от бытовой рутины и научиться чему-то новому. Я пробовала вязать крючком, создавать различные поделки. Но интерес быстро пропадал.

Мандарин и бутылка шампанского

Однажды на Новый год друзья подарили мне мыло ручной работы. Как сейчас помню, это было мыло в виде мандарина и маленькой бутылки шампанского. Подарок мне понравился, и я стала изучать мыловарение: читала статьи в интернете, смотрела мастер-классы. Меня так увлек процесс изготовления мыла, что я решила попробовать сделать такое же самостоятельно и заказала в интернет-магазине свою первую партию необходимых принадлежностей: отдушки, формочки, основу, красители. Все это обошлось примерно в 100 рублей.

Первые мои попытки были неудачными. Мыло было примитивным – в виде цветов и мишек, цвета плохо подобраны, форма плоская. Я несколько недель «набивала руку». А чтобы мыло не лежало, дарила его знакомым. Им мыло нравилось, они меня подбадривали и говорили двигаться дальше.


Первые заработанные деньги

Накануне 8 Марта я, наконец, решилась прорекламировать свои изделия: опубликовала фотографии работ в соцсетях. Появились первые клиенты – мои коллеги. Для мыла, чтобы оно выглядело эстетично, я сама делала упаковку и просила за свои изделия около 4 рублей.

Следующими клиентами были коллеги мужа. Он поддержал мое увлечение и отнес сделанное мною мыло на работу.

Дальше – больше. Однажды я решила продать свои работы на городском рынке. Одной было страшновато, и я предложила пойти вместе со мной соседке, которая делает куклы. Был выходной день, мы стояли возле центрального входа. У нас был стул, чемодан, на котором мы разместили свою продукцию, и табличка с надписью «Мыло и куклы ручной работы».

На рынке мы провели около трех часов и даже продали по несколько своих творений. Гордости не было придела: я сама смогла продать свои работы чужим незнакомым людям, а не друзьям и коллегам! И денег заработала. Правда, всего 16 рублей.


«Варила по ночам»

В марте этого года меня пригласили на выставку ремесленников в Несвиж. Поначалу я хотела отказаться. Думала: не мой уровень. Но в последний момент решила все-таки поучаствовать. Перед выставкой мыло варила по ночам, поскольку днем время уходило на ребенка.

С ярмарки уезжала «пустая» – все распродала. Это было неожиданно для меня. Покупателям особенно понравились букетики из трех тюльпанов, они разошлись первыми.


На одно мыло – полтора часа

Процесс изготовления мыла начинается с основы. Ее надо растопить. Я делаю это в микроволновке. Потом окрашиваю жидкую основу в нужный цвет, добавляю отдушку и заливаю в форму. В среднем на изготовление одного небольшого мыла у меня уходит полтора часа. Бывает и больше. Все зависит от формы. Чем она сложнее, тем больше требуется времени.

Есть мыло, которое я делаю пипеткой. Каждую деталь приходится заливать по каплям. Это сложный и трудоемкий процесс.

Однажды в интернете я увидела мыло в форме мужского полового органа. Сначала была шокирована, а потом заметила, что такое мыло пользуется спросом. Решила попробовать продавать у нас. Заказала форму, сделала пробную модель. На удивление, продажи пошли. Такое мыло заказывают в качестве подарка как парни, так и девушки.

Также пользуется спросом мыло в виде еды. Чтобы быть в тренде, я сделала силиконовые формочки в виде куска хлеба, сала, соленого огурца и чеснока. Такая продукция раскупается к 23 февраля.

С ноября принимаю новогодние заказы. Огромным спросом пользуется символ года – крыса. Мыло в виде этого зверька у меня уже заказали больше 100 штук. Также заказывают мыло в виде мандарина, елочки, бутылки шампанского, бутерброда с икрой. Среди заказчиков не только жители Барановичей, но и Гомеля, Бреста, Бобруйска, Пружан.


Заработок только перед праздниками

Заработать на одном мыле нереально. Основной заработок идет в канун праздников. В эти дни спрос большой. А в обычные – маленький.

В будущем я хочу развиваться в этом же направлении, расширять ассортимент. Хотела бы начать делать мыльные цветочные композиции, сахарные скрабы, бомбочки для ванн и мыло из натуральных растительных компонентов. Но пока после декретного отпуска я планирую вернуться на предприятие и продолжить работу экономистом. А мыловарением заниматься параллельно как хобби.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Экономист одного из барановичских предприятий, 29-летняя Инга Ирчик после рождения ребенка занялась новым для себя ремеслом – мыловарением. Горожанка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Накануне Рождества Патриарший экзарх Беларуси обратился к верующим с посланием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика