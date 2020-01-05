Как экономист из Барановичей стала заниматься мыловарением. «Есть мыло, где каждую деталь я делаю пипеткой»

Источник материала: Виртуальный Брест

Экономист одного из барановичских предприятий, 29-летняя Инга Ирчик после рождения ребенка занялась новым для себя ремеслом – мыловарением. Горожанка рассказала Intex-press, во сколько обошелся первый комплект принадлежностей для приготовления мыла, как долго «набивала руку» и какой доход приносит такое ремесло.





Инга Ирчик разрисовывает мыло в виде мышек и крыс – символа Нового года. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Мыловарением я стала заниматься два года назад, когда у меня родился ребенок. На тот момент моя жизнь напоминала день сурка: пеленки да распашонки. Мне захотелось отвлечься от бытовой рутины и научиться чему-то новому. Я пробовала вязать крючком, создавать различные поделки. Но интерес быстро пропадал.

Мандарин и бутылка шампанского

Однажды на Новый год друзья подарили мне мыло ручной работы. Как сейчас помню, это было мыло в виде мандарина и маленькой бутылки шампанского. Подарок мне понравился, и я стала изучать мыловарение: читала статьи в интернете, смотрела мастер-классы. Меня так увлек процесс изготовления мыла, что я решила попробовать сделать такое же самостоятельно и заказала в интернет-магазине свою первую партию необходимых принадлежностей: отдушки, формочки, основу, красители. Все это обошлось примерно в 100 рублей.

Первые мои попытки были неудачными. Мыло было примитивным – в виде цветов и мишек, цвета плохо подобраны, форма плоская. Я несколько недель «набивала руку». А чтобы мыло не лежало, дарила его знакомым. Им мыло нравилось, они меня подбадривали и говорили двигаться дальше.





Первые заработанные деньги

Накануне 8 Марта я, наконец, решилась прорекламировать свои изделия: опубликовала фотографии работ в соцсетях. Появились первые клиенты – мои коллеги. Для мыла, чтобы оно выглядело эстетично, я сама делала упаковку и просила за свои изделия около 4 рублей.

Следующими клиентами были коллеги мужа. Он поддержал мое увлечение и отнес сделанное мною мыло на работу.

Дальше – больше. Однажды я решила продать свои работы на городском рынке. Одной было страшновато, и я предложила пойти вместе со мной соседке, которая делает куклы. Был выходной день, мы стояли возле центрального входа. У нас был стул, чемодан, на котором мы разместили свою продукцию, и табличка с надписью «Мыло и куклы ручной работы».

На рынке мы провели около трех часов и даже продали по несколько своих творений. Гордости не было придела: я сама смогла продать свои работы чужим незнакомым людям, а не друзьям и коллегам! И денег заработала. Правда, всего 16 рублей.





«Варила по ночам»

В марте этого года меня пригласили на выставку ремесленников в Несвиж. Поначалу я хотела отказаться. Думала: не мой уровень. Но в последний момент решила все-таки поучаствовать. Перед выставкой мыло варила по ночам, поскольку днем время уходило на ребенка.

С ярмарки уезжала «пустая» – все распродала. Это было неожиданно для меня. Покупателям особенно понравились букетики из трех тюльпанов, они разошлись первыми.





На одно мыло – полтора часа

Процесс изготовления мыла начинается с основы. Ее надо растопить. Я делаю это в микроволновке. Потом окрашиваю жидкую основу в нужный цвет, добавляю отдушку и заливаю в форму. В среднем на изготовление одного небольшого мыла у меня уходит полтора часа. Бывает и больше. Все зависит от формы. Чем она сложнее, тем больше требуется времени.

Есть мыло, которое я делаю пипеткой. Каждую деталь приходится заливать по каплям. Это сложный и трудоемкий процесс.

Однажды в интернете я увидела мыло в форме мужского полового органа. Сначала была шокирована, а потом заметила, что такое мыло пользуется спросом. Решила попробовать продавать у нас. Заказала форму, сделала пробную модель. На удивление, продажи пошли. Такое мыло заказывают в качестве подарка как парни, так и девушки.

Также пользуется спросом мыло в виде еды. Чтобы быть в тренде, я сделала силиконовые формочки в виде куска хлеба, сала, соленого огурца и чеснока. Такая продукция раскупается к 23 февраля.

С ноября принимаю новогодние заказы. Огромным спросом пользуется символ года – крыса. Мыло в виде этого зверька у меня уже заказали больше 100 штук. Также заказывают мыло в виде мандарина, елочки, бутылки шампанского, бутерброда с икрой. Среди заказчиков не только жители Барановичей, но и Гомеля, Бреста, Бобруйска, Пружан.





Заработок только перед праздниками

Заработать на одном мыле нереально. Основной заработок идет в канун праздников. В эти дни спрос большой. А в обычные – маленький.

В будущем я хочу развиваться в этом же направлении, расширять ассортимент. Хотела бы начать делать мыльные цветочные композиции, сахарные скрабы, бомбочки для ванн и мыло из натуральных растительных компонентов. Но пока после декретного отпуска я планирую вернуться на предприятие и продолжить работу экономистом. А мыловарением заниматься параллельно как хобби.