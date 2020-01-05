ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

06.01.2020 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Иран вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны связывают свое решение с убийством высокопоставленного генерала Касема Сулеймани. Однако Тегеран готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

Тем временем, Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана.

Ранее США пригрозили ударом по 52 объектам в этой стране в случае атаки на американцев, а также отправили дополнительные 3 тысячи военнослужащих в регион, что не было одобрено Конгрессом. Напомним, на днях в Ираке в результате ракетного удара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

В военных кругах он был известен по работе в борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Однако в Вашингтоне его считают причастным к нападению на американское посольство в Багдаде.

Люди в материале: Касем Сулеймани
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ирана. Иран вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны связывают свое решение с убийством...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика