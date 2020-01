Хакеры взломали сайт США и выложили там «сообщение Трампу»

Источник материала: Tut.by

В воскресенье хакеры взломали сравнительно небольшой веб-сайт правительства США, оставив после себя сообщение для президента Дональда Трампа и намекнув, что за этим взломом стоит правительство Ирана. Правда, пока нет доказательств, что Иран действительно причастен к этому, согласно данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA, входит в состав Министерства внутренней безопасности США). Об этом сообщает Gizmodo.

Хакеры разместили изображение, на котором некто бьет президента США Дональда Трампа по лицу, на сайте Федеральной программы депозитарных библиотек ( FDLP ), что является центром правительственных документов. Сейчас сайт уже работает в обычном режиме, но копию с этой картинкой можно найти в цифровом архиве Wayback Machine.

В частности, неизвестные разместили на сайте проиранские и пропалестинские сообщения и назвали убитого командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани мучеником. При этом фразы были написаны на ломанном английском. В частности, там говорилось, что «жестокая месть ожидает тех преступников, которые испачкали свои грязные руки кровью [Сулеймани]».

Напомним, что правительство США находится в состоянии повышенной готовности после гибели Кассема Сулеймани. По сообщениям, иранский генерал был убит американским беспилотником по прямому указанию президента Трампа.

Как сообщил Gizmodo представитель CISA, пока нет подтверждений тому, что взлом действительно был акцией спонсируемых государством иранских деятелей.

Кроме того, в воскресенье Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что ему не нужно одобрение конгресса США, чтобы начать полномасштабную войну с Ираном.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!