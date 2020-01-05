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Хакеры взломали сайт США и выложили там «сообщение Трампу»
Источник материала: Tut.by
В воскресенье хакеры взломали сравнительно небольшой веб-сайт правительства США, оставив после себя сообщение для президента Дональда Трампа и намекнув, что за этим взломом стоит правительство Ирана. Правда, пока нет доказательств, что Иран действительно причастен к этому, согласно данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA, входит в состав Министерства внутренней безопасности США). Об этом
Хакеры разместили изображение, на котором некто бьет президента США Дональда Трампа по лицу, на сайте Федеральной программы депозитарных библиотек (
В частности, неизвестные разместили на сайте проиранские и пропалестинские сообщения и назвали
Напомним, что правительство США находится в состоянии повышенной готовности после гибели Кассема Сулеймани. По сообщениям, иранский генерал
Как сообщил Gizmodo представитель CISA, пока нет подтверждений тому, что взлом действительно был акцией спонсируемых государством иранских деятелей.
Кроме того, в воскресенье Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что ему не нужно одобрение конгресса США, чтобы начать полномасштабную войну с Ираном.
CISA выпустила бюллетень 4 января, предупреждая, что, хотя «конкретной» угрозы в отношении США не было, американцы должны сохранять бдительность. В частности, всем организациям следует усилить мониторинг, создать резервную копию своих систем, внедрить многофакторную аутентификацию и иметь готовый план реагирования на подобные инциденты.
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Пока нет доказательств, что иранское правительство как-то причастно к этому инцеденту.
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