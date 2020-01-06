7 января — Рождество Христово

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дорогие братия и сестры, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Это один из самых радостных праз­дников нашей Церкви: «Господь родился — славите!» Поздравить с Рожде­ством пришли волхвы со своими дарами — цари других государств. Но и мы должны принести хоть какой-то дар Господу всей своей жизнью! И если мы что-то не успели сделать — давайте сделаем то, что будет приятно Господу. А что приятно Господу? — Это принести себя в жертву ближнему человеку: накормить, обогреть, сказать доброе слово, обласкать вниманием людей, которые живут в страшном одиночестве вокруг нас. Я считаю, что Рождество дает нам такую возможность: сделать ближе к себе многих людей и самим не остаться в одиночестве. Всех вас с Праздником, дорогие!

Благочинный церквей Дубровенского округа

иерей Вячеслав Козлов.

Уважаемые земляки!

Рождественские торжества объединяют людей разных поколений, сплачивают семьи, учат любви и верности, состраданию и терпению, побуждают к совершению добрых дел для тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть эти дни дарят всем нам светлую радость, тепло и хорошее настроение. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!

Анатолий ЛУКАШОВ,

председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА,

председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Дубровенского района!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим! Будьте здоровы и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь!

Александр ДУБОВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Дорогие друзья, уважаемые дубровенцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 2020 год — это год 75-летия нашей Великой Победы над фашистской Германией. Это наша Победа! Вечная память и вечная Слава всем, кто сражался за Победу! Желаю всем жителям Дубровенщины, всем белорусам мира, счастья и благополучия! Желаю крепкого здоровья и успехов!

Александра Петровна Кошман,

вдова участника освобождения г.Дубровно, Героя Советского Союза К.А.Кошмана.