7 января — Рождество Христово

Дорогие братия и сестры, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Это один из самых радостных праздников нашей Церкви: «Господь родился — славите!» Поздравить с Рождеством пришли волхвы со своими дарами — цари других государств. Но и мы должны принести хоть какой-то дар Господу всей своей жизнью! И если мы что-то не успели сделать — давайте сделаем то, что будет приятно Господу. А что приятно Господу? — Это принести себя в жертву ближнему человеку: накормить, обогреть, сказать доброе слово, обласкать вниманием людей, которые живут в страшном одиночестве вокруг нас. Я считаю, что Рождество дает нам такую возможность: сделать ближе к себе многих людей и самим не остаться в одиночестве. Всех вас с Праздником, дорогие!
Благочинный церквей Дубровенского округа
иерей Вячеслав Козлов.
Уважаемые земляки!
Рождественские торжества объединяют людей разных поколений, сплачивают семьи, учат любви и верности, состраданию и терпению, побуждают к совершению добрых дел для тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть эти дни дарят всем нам светлую радость, тепло и хорошее настроение. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!
Анатолий ЛУКАШОВ,
председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.
Елена ТИХОНОВА,
председатель Дубровенского районного Совета депутатов.
Уважаемые жители Дубровенского района!
В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим! Будьте здоровы и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь!
Александр ДУБОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Дорогие друзья, уважаемые дубровенцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 2020 год — это год 75-летия нашей Великой Победы над фашистской Германией. Это наша Победа! Вечная память и вечная Слава всем, кто сражался за Победу! Желаю всем жителям Дубровенщины, всем белорусам мира, счастья и благополучия! Желаю крепкого здоровья и успехов!
Александра Петровна Кошман,
вдова участника освобождения г.Дубровно, Героя Советского Союза К.А.Кошмана.