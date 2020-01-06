Немецкая корпорация Siemens стала получателем самых крупных контрактов в Беларуси

Дочерняя шведская компания корпорации Siemens Industrial Turbomachinery поставит оборудование для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой и Минской ТЭЦ. Закупки на общую сумму 273 млн евро произведены в рамках поддержки интеграции строящейся БелАЭС в энергосистему Беларуси.





Как следует из информации, размещенной на icetrade.by, сумма контракта на поставку оборудования для строительства дополнительных резервных мощностей на Лукомльской ГРЭС (150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт) составила около 138 млн евро. На торгах, которые проводило «Минскэнерго» для обеспечения оборудованием Минской ТЭЦ-5 (300 МВт), конкурентами Siemens Industrial Turbomachinery были две китайские компании («Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» и «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации») и одна испанская (TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD). Ззаказчик выбрал предложение Siemens стоимостью 135 млн евро.





В рамках программы ГПО «Белнерго» по созданию системы пиково-резервых источников предусматривается также строительство дополнительных мощностей на Березовской ГРЭС (250 МВт), входящей в систему «Брестэнерго». Тендер по отбору поставщикам оборудования, согласно информации с icetrade.by, будет завершен во второй половине 2020 года. Начальная стоимость контракта по этому объекту составляет около 100 млн евро.









Эти запасные энергоисточники установленной мощностью 800 МВт не предназначены для постоянной генерации энергии. Они будут использоваться только в случае нештатной ситуации на БелАЭС и способны выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут. Создание резервной базы планируется завершить в 2021 году, потратив около 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные кредитные линии, которые обеспечиваются победителями торгов, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Министерства энергетики Беларуси.



