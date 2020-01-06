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Sony раскрыла новые подробности о PlayStation 5

07.01.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony во время пресс-конференции на выставке CES 2020 раскрыла новые подробности о еще не поступившей в продажу игровой приставке PlayStation 5. Об этом сообщает The Verge.


Представители компании показали логотип устройства, а также рассказали о некоторых особенностях консоли. К ним относится поддержка 3D Audio, новая система обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers, очень быстрый SSD-накопитель, а также привод для Blu-ray дисков. Не менее важная деталь — это поддержка PlayStation 5 технологии трассировки лучшей, улучшающей графику в играх.

Больше подробностей о приставке и контенте, который на ней получится воспроизводить, представители Sony пообещали раскрыть в ближайшие месяцы. В продажу PlayStation 5 поступит ближе к рождественским праздникам 2020 года.

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В продажу PlayStation 5 поступит ближе к рождественским праздникам 2020 года.
 
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