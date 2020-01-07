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"Лукашенко становится главным национальным вождем. Просто елбасы белорусский"

08.01.2020 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Аркадий Дубнов – о метаморфозах главы Беларуси на фоне углубления интеграции.





В программе «Особое мнение» Эха Москвы эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов прокомментировал предложение Беларуси российской стороне отказаться от доллара в расчетах за газ:

— Слушайте, это ужасно забавная ситуация. Сложить это всё, и вы увидите, что не верим мы в мощь российской экономики и российского рубля. Нам американская экономика важнее, потому что она стоит за американским долларом.

Политолог дал оценку действиям Кремля в отношении своего многолетнего союзника:

— Безусловно, все это шаги, которые мы шаг за шагом, подталкиваем Александра Григорьевича к вынужденному решению решить проблему, в общем, скорее на наших условиях, чем на белорусских.

Но в результате этого, ну конечно, интеграции такой, какой мы хотим он не позволит. Он выдумает другое слово. Но по сути, когда он так сопротивляется, доводя дело до того, что вообще белорусские автолюбители окажутся без бензина своего. А чужой будет дороже.

Потому что нефть на Новополоцкий завод не приходит российская. Но, сопротивляясь этому, он, конечно же, как бы накручивает себе имидж национального героя. Он просто самый главный национальный вождь становится. Просто елбасы белорусский.
 
 
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Российский политолог Аркадий Дубнов – о метаморфозах главы Беларуси на фоне углубления интеграции.
 
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