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Скоро 50. Клаудия Шиффер рассказала Vogue о карьере, моде и семье

08.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2019 год стал для супермодели Клаудии Шиффер очень ярким: съемка для пяти обложек и контракт с Chanel — и это несмотря на то, что в этом году Клаудии исполняется 50 лет. О семье, отдыхе и карьере женщина рассказала Vogue.

Редакция LADY.TUT.BY предлагает познакомиться с цитатами из интервью.

Клаудия Шиффер появилась на обложке в винтажном кожаном пиджаке 1992 года от Chanel. В таком же она появилась на одном из своих первых показов в карьере, который организовывал сам Карл Лагерфельд.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 13 Дек 2019 в 8:54 PST

—  До этого модели, снимавшиеся в рекламе и журналах, и манекенщицы, ходившие на показах, сильно отличались друг от друга. И вдруг в начале 1990-х это разделение исчезло, показы превратились в настоящие шоу, — вспоминает модель.

Сегодня роль показов, говорит Клаудия Шиффер, возросла еще больше:

— Если раньше на них попадал только узкий круг модных критиков и фотографов, которые потом рассказывали о коллекции в журнальных съемках и рекламе, то теперь в инстаграме и твиттере каждый сам себе журналист, информация разлетается мгновенно. Неудивительно, что люди хотят покупать вещи прямо с подиума.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 12 Дек 2019 в 6:02 PST

Модель рассказала, что любит винтажную одежду и очень рада, что ее увлечение совпало с модой на осознанное потребление: «Покупая винтаж, мы даем вещам вторую жизнь. Но дело не только в этом. Вещи из 1970-х, которые мне достались от родителей — те же кашемировые свитера, — выглядят сегодня так, что вам и в голову не придет их выбрасывать».

Винтаж модель любит сочетать с новыми коллекциями, а тяжелый люкс — с ноунейм-марками. «Деним — моя любовь на все времена. Джинсовый комбинезон, винтажная сумка и модный шарф — вот идеальная униформа для человека, которому нужно забросить детей в школу, а потом поехать в Лондон на съемку или встречу».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 12 Дек 2019 в 10:40 PST

Клаудия отметила, что старается в целом сократить количество пластика дома и покупает сезонные продукты на ферме.

Также Шиффер поделилась, что для нее в жизни важнее всего найти баланс между личной жизнью и карьерой: «Здоровье, спорт, баланс между семьей и работой — вот что важно. Как и то, что спустя 30 лет моя карьера в моде продолжается (кто бы мог подумать!). И если в 1990-е все летело с такой скоростью, что я не успевала оглянуться, то сейчас, приезжая на съемку, например для Chanel, наслаждаюсь каждой минутой. Вот оно, счастье!»

 
Теги: знакомства
 
 
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Интервью знаменитой супермодели 90-х для Vogue
 
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