Топ невыполненных обещаний чиновников в прошлом году

Так пишет о невыполненных в 2019 году обещаниях властей «Солидарность» .

О росте экономики

Рост валового внутреннего продукта в 2019 году правительством был запланирован на уровне 4%, но по итогу он составит в несколько раз меньше – около 1,1%. Другими словами, в белорусской экономике наблюдался застой.

Любопытно, что еще летом чиновники обещали выполнить задание, несмотря на то, что уже была очевидна нереальность задачи. Чиновники могут ссылаться на проблему «грязной» нефти, из-за которой пострадал белорусский экспорт нефтепродуктов, и другие причины, но встает вопрос, зачем тогда они нужны на своих постах.

О «честных» выборах

Лукашенко лично обещал, что «выборы» в «парламент» осенью 2019 года будут «честными и справедливыми».

По факту все было как обычно – и даже хуже, если сравнивать с предыдущими парламентскими выборами. Многих оппозиционных кандидатов просто не зарегистрировали кандидатами в депутаты, избирателей загнали на досрочное голосование, обвинения в фальсификациях сыпались со всех сторон.

В ОБСЕ заявили, что парламентские выборы не соответствовали международным стандартам.

О тратах на Евроигры

В 2016 году Лукашенко уверял, оправдывая проведение в Минске II Европейских игр: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».

По факту никакого финансового «плюса», конечно, не было. Европейские партнеры по организации спонсоров привлечь не смогли. В итоге денег потратили существенно больше: по словам министра финансов Беларуси Максима Ермоловича, около 540 млн рублей (около 270 млн долларов).

Об отвязке дорожного сбора от техосмотра

Премьер-министр Сергей Румас обещал, что внедрять новую схему оплаты налога на авто (по месяцам и с отвязкой от техосмотра) начнут с 1 июля 2019 года. Но этого не произошло: по каким-то причинам идею зарубил правитель.

В конце года в правительстве вернулись к прежней идее, подготовив новый проект указа. Теперь слово вновь за Лукашенко. Но решать очевидную проблему он не спешит, и белорусы продолжают массово игнорировать прохождение техосмотра и уплату госпошлины.

О ценах на энергоносители

Весь 2019 год чиновники давали понять, что вот-вот добьются в переговорах с Москвой выгодных условий поставки энергоносителей в страну.

К примеру, в начале года министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял, что документ по цене на газ с 2020 года подпишут до 1 июля.

По факту о цене на газ смогли договориться только 31 декабря – и лишь на первые два месяца нового года. А контракт по нефти до конца 2019-го так и не подписали.



