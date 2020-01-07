|
Все, что я хочу на Рождество… Мэрайя Кэри и ее альбоме «Merry Christmas»
08.01.2020 10:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Библиотека рождественской музыки полна чудесных авторов: от таких классиков, как бинг кросби, фрэнк синатра, до современных сиа и робби уильямса.
Но сегодня мы вспомним ту, кого земляки называют Королевой Рождества. Речь идет о Мэрайе Кэри и ее альбоме «Merry Christmas». Альбом вышел 28 октября 1994 года. Состоит он не только из каверов на популярные рождественские мелодии, например, «Silent Night», «O Holy Night», но и из оригинального материала – «Jesus Born on This Day», «Christmas». И, конечно же, «All I Want For Christmas Is You»!
Кстати, в этом году песня наконецто возглавила американский музыкальный чарт Billboard. Уже 25 лет каждый декабрь сингл звучит во всех уголках земного шара. Так что неудивительно, что он считается одним из самых популярных рождественских хитов во многих странах, а по совместительству и одним из самых надоедливых. И это не шутка. Британские исследователи провели опрос и составили топ10 самых «заезженных» хитов, в котором «All I Want For Christmas Is You» заняла верхнюю строчку.
Надеемся, Мэрайя не очень расстроилась. В конце концов, «Merry Christmas» считается одним из наиболее коммерчески успешных рождественских альбомов в мире, пластинка разошлась тиражом более 15 миллионов экземпляров, а также получила пятикратный платиновый сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.
В честь 25летия альбома Мэрайя Кэри сняла новую версию клипа на «All I Want For Christmas Is You», а также готовит к перевыпуску и сам альбом. Так, он будет включать не только оригинальную пластинку, но и ремиксы, а также ранее не изданные живые записи с концерта Mariah's St. John The Divine Benefit 1994 года.
Партнер рубрики –
Слушайте «Легенды FM»
А также online на сайте
*на правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
кадр из youtube Библиотека рождественской музыки полна чудесных авторов: от таких классиков, как бинг кросби, фрэнк...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)