Все, что я хочу на Рождество… Мэрайя Кэри и ее альбоме «Merry Christmas»

Библиотека рождественской музыки полна чудесных авторов: от таких классиков, как бинг кросби, фрэнк синатра, до современных сиа и робби уильямса.

Но сегодня мы вспомним ту, кого земляки называют Королевой Рождества. Речь идет о Мэрайе Кэри и ее альбоме «Merry Christmas». Альбом вышел 28 октября 1994 года. Состоит он не только из каверов на популярные рождественские мелодии, например, «Silent Night», «O Holy Night», но и из оригинального материала – «Jesus Born on This Day», «Christmas». И, конечно же, «All I Want For Christmas Is You»!

Кстати, в этом году песня наконец­то возглавила американский музыкальный чарт Billboard. Уже 25 лет каждый декабрь сингл звучит во всех уголках земного шара. Так что неудивительно, что он считается одним из самых популярных рождественских хитов во многих странах, а по совместительству и одним из самых надоедливых. И это не шутка. Британские исследователи провели опрос и составили топ­10 самых «заезженных» хитов, в котором «All I Want For Christmas Is You» заняла верхнюю строчку.

Надеемся, Мэрайя не очень расстроилась. В конце концов, «Merry Christmas» считается одним из наиболее коммерчески успешных рождественских альбомов в мире, пластинка разошлась тиражом более 15 миллионов экземпляров, а также получила пятикратный платиновый сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

В честь 25­летия альбома Мэрайя Кэри сняла новую версию клипа на «All I Want For Christmas Is You», а также готовит к перевыпуску и сам альбом. Так, он будет включать не только оригинальную пластинку, но и ремиксы, а также ранее не изданные живые записи с концерта Mariah's St. John The Divine Benefit 1994 года.

