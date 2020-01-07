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Иран атаковал военные базы США в Ираке: началась операция возмездия за убийство генерала Сулеймани

08.01.2020 10:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Иран атаковал военные базы США в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

Около 15 баллистических ракет класса «земля-земля» были выпущены по объекту Эйн-аль-Асад на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен военный контингент американской армии.

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По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако в Иране заявили, что в результате атак погибли 80 человек. КСИР пригрозил новыми обстрелами уже по территории США, если Вашингтон ответит на этот удар.

Иран атаковал военные базы США в Ираке: началась операция возмездия за убийство генерала Сулеймани

В связи со сложившейся ситуацией по периметру Белого дома выставлены дополнительные сотрудники Секретной службы США. Минувшей ночью Дональд Трамп провел в Белом доме совещание по вопросу национальной безопасности. Ожидается, что сегодня, 8 января, американский лидер выступит с официальным заявлением.

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Иран атаковал военные базы США в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью корпус стражей исламской революции заявил о начале операции...
 
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