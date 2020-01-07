ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-10 достижений белорусских ученых в 2019 году

08.01.2020 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бюро Президиума НАН Беларуси на основании результатов конкурса по итогам 2019 года приняло решение признать топ-10 результатов деятельности ученых академии наук в области фундаментальных и прикладных исследований. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе НАН.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Согласно решению Бюро, победителями признаны:

  1. Старший научный сотрудник Института физики им. Б. И. Степанова НАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Хорошко — за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля. Эти результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.
  2. Коллектив ученых Института физики им. Б. И. Степанова НАН — за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.
  3. Авторский коллектив Института химии новых материалов НАН и заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета, член-корреспондент НАН, доктор медицинских наук, профессор Станислав Третьяк — за создание биосовместимых пористых материалов на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.
  4. Коллектив ученых Института биоорганической химии НАН — за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил) бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.
  5. Ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН, кандидат географических наук, доцент Ирина Данилович — за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.
  6. Ученые Института биофизики и клеточной инженерии НАН — за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний.
  7. Коллектив авторов Научно-практического центра НАН по биоресурсам — за исследование генетической истории большого подорлика: критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы — следствие воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.
  8. Авторский коллектив ученых Института радиобиологии НАН и Белорусского государственного медицинского университета — за проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств.
  9. Ученые Института истории НАН — за разработку уникальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности.
  10. Коллектив авторов Научно-практического центра НАН по продовольствию — за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюро Президиума НАН Беларуси составило десятку достижений ученых академии наук в области фундаментальных и прикладных исследований.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика